Нові санкції США проти РФ: у переліку сотні депутатів Думи

У відповідь на анексію Росією регіонів України Вашингтон зокрема додав до санкційного списку главу Центрального банку та родичів Шойгу.

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 30 вересня, запровадили нові санкції проти Росії через оголошену анексію частини України, яка стала найбільшою з часів Другої світової війни. Вони націлені на понад тисячу людей і компаній, йдеться в повідомлені на сайті міністерства фінансів США.

Так, під обмежувальні заходи Вашингтону потрапили, зокрема, перша у світі жінка-космонавт, член Держдуми Валентина Терешкова, а також сотні інших депутатів РФ "за сприяння фіктивним референдумам Росії та спробу анексії суверенної території України".

Санкції не оминули і членів родин

Санкції також торкнулися родичів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.

Крім того, санкційний список поповнили голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна, її перша заступниця Ольга Скоробогатова, віцепрем'єр Олександр Новак, який є відповідальним за переговорний процес у рамках формату ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти).

Також у переліку санкцій з’явилися 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу. Крім того, 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі додали до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Водночас під візові обмеження Державного департаменту США потрапили 910 людей, зокрема військовослужбовці РФ, білоруські військові чиновники та ставленики РФ, які діють на контрольованих Росією частинах України.

"Сьогодні ми вжили швидких і жорстких заходів у відповідь на спробу президента Путіна анексувати регіони України, що є явним порушенням міжнародного права. Ми і далі стягуватимемо плату з будь-кого, хто надає політичну чи економічну підтримку цій афері", - заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Канада також наклала нові санкції на РФ

Про додаткові санкцій через анексію Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України оголосило також міністерство закордонних справ Канади. Країна запровадили обмеження проти 43 російських олігархів, фінансистів та членів їхніх родин, проти "керівного органу Херсона" та ще 35 представників окупаційної "влади" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

"Ці люди та організації - співучасники відчайдушної спроби Путіна підірвати принципи державного суверенітету та розділяють відповідальність за безглузде кровопролиття", – йдеться у заяві канадського уряду.

30 вересня на урочистій церемонії в Кремлі президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про "приєднання" до РФ територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. При цьому російські війська окупували лише частину цих регіонів, зокрема, місто Запоріжжя не контролюється силами РФ.

Путін сказав, що населення цих регіонів тепер є громадянами РФ і залишатимуться ними назавжди.

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