ГУР: Західні компанії допомагають скеровувати ракети РФ

В ГУР міноборони України заявили, що низка західних компаній і надалі виробляють сумісні з ГЛОНАСС мікрочипи, що застосовуються у дронах та крилатих ракетах, які Росія запускає по території України.

Головне управління розвідки міноборони України (ГУР) дорікнуло низці західних виробників електроніки в тому, що ті через свою непродуману політику стали, самі того не бажаючи, причетними до російських ракетних атак по Україні. Як зазначається в у повідомленні , що розміщене на офіційному сайті відомства у п'ятницю, 25 листопада, це спричинює сумісність їхніх виробів з російською навігаційною системою ГЛОНАСС.

"Для управління ракетами Росія використовує власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. ГЛОНАСС було створено в 1982 році на замовлення міноборони СРСР. Хоча ГЛОНАСС є системою подвійного призначення, переважно її використовують російські військові для наведення зброї на українські міста", - йдеться в повідомленні.

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Виробництво мікрочипів з підтримкою ГЛОНАСС

Утім, російська навігаційна система має слабке місце - ГЛОНАСС залежить від мікрочипів, що виробляють іноземні компанії. "У російських ракетах та дронах встановлені мікрочипи іноземного виробництва з підтримкою ГЛОНАСС - зазвичай це цивільні чипи, але росіяни використовують їх для військових цілей. Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - переконані в управлінні.

У ГУР зазначають, що низка іноземних компаній досі виробляє мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС. До оприлюдненого ГУР переліку зазначених підприємств, зокрема, входять компанії зі США, Канади, Швейцарії, Бельгії та Великобританії. За даними ГУР, Росія і надалі закуповую мікрочипи з підтримкою ГЛОНАСС "завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам".

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Мікрочипи для безпілотників та ракет

Самі ці мікрочипи "застосовуються щонайменше в таких видах зброї, як безпілотники "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31", повідомляють українські розвідники.

"Експортний контроль та контроль з боку виробників у такому разі не подіє, адже Росія постійно вигадує нові шляхи обходу санкцій та закупівлі технологій", - підсумували в ГУР.

Там додають, що без чипів з підтримкою ГЛОНАСС іноземного виробництва росіянам доведеться з нуля будувати власну мікроелектроніку.

Нагадаємо, в рамках сьомого пакету санкцій ЄС у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, діє заборона на експорт товарів подвійного призначення, а також передових технологій, які можуть сприяти зміцненню обороноздатності РФ.