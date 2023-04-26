Лула про війну: Немає сенсу говорити про те, хто правий

Бразилія засуджує російське вторгнення, але зараз слід не шукати винного, а зупинити війну, каже президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував у середу, 26 квітня, російське воєнне вторгнення в Україну, але сказав, що зараз "немає сенсу говорити про те, хто правий" в цій війні.

"Ніхто не може сумніватися у тому, що бразильці засуджують порушення Росією території України. Сталася помилка, і почалася війна", - сказав він під час візиту до Мадрида на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Зараз немає сенсу говорити, хто правий, а хто винен. Що ми маємо зробити зараз - це зупинити війну. Ніхто в світі не говорить про мир, окрім мене. Це все одно, що кричати на самоті в пустелі", - цитує Лулу агентство AFP.

Відповідаючи на запитання щодо приналежності Криму, яким він раніше пропонував Україні поступитися Росії для припинення війни, бразильський лідер сказав: "Не мені вирішувати, кому належить Крим".

Лула додав: "Коли ви сидите за столом переговорів, ви можете обговорювати що завгодно, навіть Крим. Але я не збираюся це обговорювати, це будуть обговорювати росіяни і українці".

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Санчес своєю чергою наголосив, що важливо підкреслити: конфлікт почався, коли Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. "У цій війні є агресор і жертва нападу", - сказав він, додавши, що "агресором" є президент Росії Володимир Путін.

Президент Бразилії прибув до Мадрида у вівторок, 25 квітня, з Лісабона. Це його перша поїздка до Європи відтоді, як він повернувся на посаду президента в січні після перемоги на виборах над ультраправим експрезидентом Жаїром Болсонару.

Перебуваючи у Лісабоні, 22 квітня Лула повторив свій заклик до "мирного врегулювання" війни Росії проти України, заявивши, що обидві країни несуть спільну відповідальність за продовження бойових дій. "Росія не хоче зупинятися, і Україна не хоче зупинятися", - казав він.

Раніше Лула викликав хвилю обурення, заявивши, що НАТО, США і Європейський Союз повинні припинити постачати зброю Україні, адже вони таким чином "затягують війну". "Якщо ви не говорите про мир, ви сприяєте війні", - заявив він.

Після шквалу критики та протестів проти його візиту української громади в Португалії, Лула оголосив, що відряджає свого головного радника з питань зовнішньої політики Сезара Аморіма на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру".

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