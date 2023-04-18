У МЗС України відреагували на ініціативи президента Бразилії

В українському МЗС, коментуючи "мирні ініціативи" президента Бразилії, запросили його відвідати Україну. Підхід Лули щодо миру у відомстві вважає таким, що "не відповідає реальному стану речей".

У міністерстві закордонних справ України у вівторок, 18 квітня, заявили, що підхід президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви щодо досягнення миру у війні Росії проти України не відповідає реальному стану речей. Відомство запрошує Лула да Сілву в Україну, "аби зрозуміти справжні причини та сутність агресії РФ".

"Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії із пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни", - написав у Facebook речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він також наголосив, що Україну не потрібно ні в чому переконувати, оскільки "Україна більш ніж будь-хто в світі прагне завершення російської агресії на основі "формули миру", запропонованої президентом Зеленським".

Лула да Сілва хоче стати посередником задля миру в Україні

Як повідомлялося, 16 квітня, під час візиту до Абу-Дабі, Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що прагне разом із Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) виступити посередником для досягнення миру у війні Росії проти України. За його словами, він уже обговорив цю ініціативу з керівництвом КНР і ОАЕ. Посередницька група може бути сформована за аналогією з "Великою двадцяткою" (G20), вважає бразильський лідер.

Раніше, під час візиту до Пекіна, Лула да Сілва закликав США припинити військову підтримку України. Вашингтон повинен "припинити заохочувати війну і почати говорити про мир", сказав тоді Лула журналістам. ЄС, за словами бразильського лідера, також має "почати говорити про мир".

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Пропонував Києву відмовитися від Криму

Крім того, раніше Лула да Сілва висловлював думку, що Київ має погодитися з приєднанням Криму до Росії, а також переосмислити статус тих територій, які були захоплені російськими військами з початку війни. "Президент Зеленський не може хотіти всього. Необхідно шукати рішення, оскільки весь світ вимагає миру", - казав Луїс Інасіу Лула да Сілва .

На це в МЗС України тоді заявили, що цінують зусилля президента Бразилії з пошуку рішення для припинення російської агресії, але Україна "не торгує своїми територіями".