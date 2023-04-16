Лула да Сілва прагне стати посередником задля миру в Україні

Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що посередницька група для досягнення миру в Україні може бути сформована за аналогією з G20.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва прагне разом із Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) виступити посередником для досягнення миру у війні Росії проти України. Лула да Сілва заявив у неділю, 16 квітня, під час візиту до Абу-Дабі, що вже обговорив цю ініціативу з керівництвом КНР і ОАЕ.

Лула зазначив, що говорив із китайським лідером Сі Цзіньпіном і президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бен Заїдом Аль Нагаяном про створення посередницької групи. Вона може бути сформована за аналогією з "Великою двадцяткою" (G20), вважає бразильський лідер. "G20 була створена для порятунку (світової. - Ред.) економіки, що перебувала в кризі", - нагадав він. Тепер важливо створити "G20 іншого роду, щоб покласти край цій війні і забезпечити мир", вважає Лула да Сілва.

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Він сказав, що так само вже обговорив ініціативу з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і главами держав низки країн Південної Америки.

"Європа і США продовжують по-своєму сприяти продовженню війни", - вважає бразильський лідер. Він зажадав, щоб вони "сіли за стіл переговорів і сказали "годі". Вірю, що "ми доб'ємося великого успіху" за допомогою посередницької ініціативи, додав президент Бразилії.

Лула да Сілва закликав США припинити військову підтримку України

Раніше, під час візиту до Пекіна, Лула да Сілва закликав Сполучені Штати Америки припинити військову підтримку України. Вашингтон повинен "припинити заохочувати війну і почати говорити про мир", сказав тоді Лула журналістам. Європейський Союз, за словами бразильського лідера, також має "почати говорити про мир".

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За його словами, у такий спосіб міжнародна спільнота зможе переконати президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, що "мир - в інтересах усього світу".

Пропонував Києву відмовитися від Криму

Раніше Лула да Сілва в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro висловив думку, що Київ має погодитися з приєднанням Криму до Росії, а також переосмислити статус тих територій, які були захоплені російськими військами з початку війни. "Президент Зеленський не може хотіти всього. Необхідно шукати рішення, оскільки весь світ вимагає миру", - вказав тоді Лула.

На це в МЗС України заявили, що цінують зусилля президента Бразилії з пошуку рішення для припинення російської агресії, але змушені нагадати, що Україна "не торгує своїми територіями". Тоді ж офіційний Київ наголосив, що "будь-які посередницькі зусилля з відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повному відновленні територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН".

Бразилія, як і Китай, досі не засудила вторгнення Росії в Україну і не запровадила санкції проти РФ. Обидві країни критикують підтримку Вашингтоном Києва і водночас намагаються постати нейтральними сторонами і позиціонують себе як посередники у війні Росії проти України, зазначало агентство dpa.