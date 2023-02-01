Берлін: Зупинити війну в Україні може РФ, а не посередники

У посередницьких зусиллях з мирного врегулювання в Україні не буде сенсу доти, доки Росія не виявить готовність припинити агресивну війну, вважає уряд Німеччини.

Уряд Німеччини прохолодно сприйняв пропозицію президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви щодо міжнародного посередництва для припинення війни Росії проти України через неготовність РФ завершити агресію. Відповідну позицію на пресконференції у середу, 1 лютого, висловив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Да Сілва під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Бразилії зауважив, що чув "дуже мало" міркувань про мирне врегулювання, і запропонував себе у посередники на переговорах між Москвою та Києвом.

"У мене враження, що зараз не бракує можливих посередників, але є відсутність будь-яких ознак готовності, насамперед російської сторони, припинити агресивну війну проти України, вивести війська і піти на чесні та транспарентні мирні переговори", - зауважив Хебештрайт, коментуючи ініціативу президента Бразилії.

Він додав, що замість цього Росія продовжує завдавати авіаударів по цивільній інфраструктурі України і стягує додаткові війська та озброєння до українського кордону.

Хебештрайт порадив не "давати засліплювати себе" такого роду ідеями і нагадав, що у посередники пропонували себе й інші іноземні політики, зокрема президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і - нещодавно - новий прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Однак Росія, за оцінкою Берліна, не готова йти назустріч посередницьким зусиллям.

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Снаряди для Gepard та нейтралітет Бразилії

Війна Росії проти України була темою переговорів Шольца, у тому числі віч-на-віч, не лише з президентом Бразилії, а й з лідерами Аргентини та Чилі, розповів Хебештрайт. Він нагадав, що канцлер ФРН, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), постійно докладають зусиль, щоб розширити коло країн, які стоять на боці України та готові надавати їй військову допомогу для протидії російській агресії.

У цьому контексті Берлін був розчарований відмовою Бразилії постачати наявні в її арсеналах боєприпаси для переданих Україні німецьких зенітних самохідних артилерійських установок (САУ) Gepard. Виробництво снарядів для цих САУ у самій Німеччині припинене. "Бразильський президент нагадав, що Бразилія вже понад сто років не вела війни і дотримується нейтралітету в таких конфліктах", - сказав Хебештрайт, який супроводжував канцлера у поїздці Латинською Америкою.

Не хочуть надавати Києву військову допомогу і Аргентина з Чилі, хоча всі три країни, за оцінкою представника уряду ФРН, розуміють, що, напавши на Україну, Росія порушила міжнародне право та Статут Організації Об'єднаних Націй, намагається силою змінити кордони та заволодіти територією іншої держави.

"Але кожна країна сама вирішує, яку допомогу надавати, так само Німеччині та іншим країнам не подобається, коли з-за кордону їм кажуть, як слід поводитися з наданням допомоги, - заявив Хебештрайт. - Канцлер виклав свою позицію, Аргентина, Чилі і Бразилія зайняли свої. Звичайно, є надія на можливість змінити їх, але водночас доводиться миритися з тим, що інші країни бачать ситуацію інакше".