Лула наполягає: Україна і РФ мають сісти за стіл переговорів

Президент Бразилії вважає, що і Росія, і Україна несуть спільну відповідальність за продовження війни. Лула да Сілва далі закликає партнерів посадити країни за стіл "мирних" переговорів.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до Португалії 22 квітня повторив свій заклик до "мирного врегулювання" війни Росії проти України.

Під час свого першого європейського турне після виборів бразильський лідер наголосив, що його мета - знайти спосіб посадити Київ і Москву "за стіл переговорів". Лула вважає, що обидві країни несуть спільну відповідальність за продовження війни. "Росія не хоче зупинятися, і Україна не хоче зупинятися", - цитує його агентство dpa.

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При цьому президент Бразилії засудив порушення Росією територіальної цілісності України, хоч і не закликав її вивести війська. Він наголосив, що його країна підтримує "політичне вирішення конфлікту шляхом переговорів". "Нам терміново потрібна група країн, щоби посадити за стіл переговорів і Україну, і Росію", - сказав він.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза на пресконференції з Лулою дистанціювався від слів колеги. Він заявив, що позиції їхніх країн щодо війни відрізняються і що Україна має право захищати себе та повернути свої території. "Президент Лула вірить, що шлях до справедливого й тривалого миру передбачає пріоритетність переговорів. Португалія має іншу позицію. Ми вважаємо, що для того, щоби шлях до миру став можливим, Україна спочатку повинна мати право відповісти на вторгнення", - цитує його агенція AFP.

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Заяви Лули щодо війни обурили Захід

Нещодавно Лула заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО), США і Європейський Союз повинні припинити постачати зброю Україні, стверджуючи, що вони таким чином затягують війну. "Якщо ви не говорите про мир, ви сприяєте війні", - сказав він. Білий дім звинуватив президента Бразилії в тому, що він повторює російську і китайську пропаганду.

Після шквалу критики з боку США, Європи та України Лула минулого тижня засудив російське вторгнення. А днями, після протестів проти його візиту української громади в Португалії, він оголосив, що відряджає свого головного радника з питань зовнішньої політики Сезара Аморіма на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру".

Водночас на пресконференції у Лісабоні президент Бразилії наголосив, що не хоче "догоджати комусь" своїми поглядами на війну в Україні, передає Reuters.

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