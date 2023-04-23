Війна: Рим пропонує мирні переговори за посередництва Китаю

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна і Росія мають сісти за стіл переговорів за посередництва Китаю. Київ закликає не займатися "проросійською миротворчістю" і відкидає варіант "мирного врегулювання".

Україна та Росія мають сісти за стіл переговорів, а посередником у мирному врегулюванні міг би стати Китай. Таку думку висловив в інтерв'ю виданню La Stampa міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Наразі єдине, що ми можемо спробувати зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфронтацію і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", - цитує слова міністра 22 квітня видання Libero Quotidianо .

За його словами, Італія рухається двома напрямками: перший - це допомога Україні в її праві на самозахист, другий - "постійне та щоденне зобов'язання намагатися побудувати переговорний стіл для досягнення миру".

Крозетто висловив сподівання на "велику роль" Європи в тому, "щоби спробувати підлити воду у вогонь". "Дуже добре розливається бензин, але нікому стати пожежним. ООН, яка мала бути пожежником, втратила шанс бути ним. Тому що Рада Безпеки блокується постійними членами, такими як Росія, Китай, США", - додав міністр.

Тому, за словами Крозетто, потрібен інший посередник за столом переговорів і ним міг би стати Китай.

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"Проросійська миротворчість"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter зауважив, що "мирне врегулювання" - неможливе. "Коли хтось говорить про "мирне врегулювання", Україна чує тільки "здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ". Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це зумисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для "врегулювання", - написав він.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов написав у неділю, 23 квітня, в Facebook: "Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування".

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