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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

В Україну прибули танки Leopard 2 від Португалії

Олександр Куницький
46 хв. тому

Ліссабон відправив Києву три "Леопарди". Вони були відремонтовані спеціально для України.

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Португалія вже доставила в Україну бойові танки Leopard 2, повідомило 27 березня міністерство оборони країни.

"Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені відповідно до домовленості з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український спротив незаконному вторгненню Росії", - йдеться в повідомленні.

Аби відправити Україні танки Leopard 2 Португалія провела їхній ремонт. Раніше очільник португальських збройних сил адмірал Антоніо Сільва Рібейро заявляв, що Португалія має 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них знаходяться в неробочому стані.

Танкова коаліція для ЗСУ

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн. Великобританія першою погодилась надати українським збройним силам основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger 2. В понеділок, 27 березня, стало відомо, що британські Chаllenger 2 вже прибули Україну, однак яка саме кількість, поки незрозуміло. 

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Цього ж дня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини всі 18 обіцяних Leopard 2. "Леопарди" Києву раніше вже передала Польща - 14 одиниць. Поставили або пообіцяли поставити Збройним силам України (ЗСУ) ці німецькі танки також Норвегія, Швеція, Іспанія, Канада та Фінляндія.

Читайте також: Leopard 2 з Німеччини уже в Україні: які можливості у цього танка

Крім того, Україна очікує на старіші моделі німецьких танків - Leopard 1. Експорт 178 цих машин схвалив Берлін, після чого Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили про плани надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих таких танків. 

Тим часом США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams.

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Танк Leopard 2

В Україну прибули танки Leopard 2 від Португалії

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