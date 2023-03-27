В Україну прибули танки Challenger 2 від Великобританії

Великобританія вже доставила в Україну бойові танки Challenger 2. Про це повідомив у понеділок, 27 березня, міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні мав за честь спільно з командувачем десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майором Максимом "Майком" Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах. Challenger від Британії, Stryker & Cougar від США та Marder від Німеччини", - написав він у Facebook.

Резніков особисто проїхався в танку Challenger 2. "Можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі. Тож, в сухому залишку: наш "військовий зоопарк" розширюється. А до "бойових кицьок" (німецькі танки Leopard 2. - Ред.) долучився "слон". Саме так прозвали Challenger наші десантники", - написав міністр.

Танкова коаліція для України

Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн.

Саме Великобританія першою погодилась надати ЗСУ основні бойові танки західного зразка - 14 одиниць Chаllenger 2. Кількість цих танків, яка вже надійшла в Україну, Резніков не уточнив.

Challenger 2 для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Наприкінці січня після кількох місяців дискусій Німеччина згодилася поставити Україні 18 одиниць Leopard 2 і дозволила їхній реекспорт іншим країнам. Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) підтвердив інформацію про те, що в Україну вже доставили всі обіцяні німецьким урядом танки Leopard 2.

Крім ФРН, німецькі "Леопарди" Києву пообіцяли Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада , Португалія та Фінляндія.

Також Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1. Після цього на початку лютого Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати ЗСУ щонайменше 100 відремонтованих німецьких танків Leopard 1.

Тим часом США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams.

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