Leopard 2 з Німеччини уже в Україні: що може цей танк

Німецький уряд передав Україні всі 18 обіцяні їм танки Leopard 2. DW з'ясувала, на що здатна ця техніка. Чи може танк Leopard 2 рухатися у глибокій воді і атакувати на ходу рухомі цілі?

Усі 18 обіцяних урядом ФРН танків Leopard 2 уже в Україні, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц 27 березня.

Багато експертів вважають Leopard 2 найкращим бойовим танком у світі. Він надійшов у серійне виробництво в 1978 році, відтоді його неодноразово вдосконалювали. У Бундесвері списати їх планують не раніше 2030 року. Завдяки великому експортному успіху танків від виробника Krauss-Maffei Wegmann з'явилося багато різних варіантів, кожен з яких адаптували до особливих вимог покупця. Також за ліцензією їх виробляють і за кордоном. Основне призначення Leopard 2 - оборона від бронетанкових формувань противника.

Leopard 2 оснащений 120-міліментровою гарматою, яка дозволяє на ходу атакувати нерухомі або рухомі цілі. З додатковим обладнанням він може рухатися водою на глибині до чотирьох метрів. ABC-захист розрахований на період до 48 годин. Двигун танка має потужність 1500 кінських сил, він здатний розвивати швидкість понад 60 кілометрів на годину. Водночас через вагу в 60 тонн часто виникають проблеми із перетином танком мостів. За словами досвідчених канадських і данських солдатів, Leopard довів свою ефективність в операціях в Афганістані, перш за все через високий рівень захисту від атак.

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Американський генерал у відставці Бен Ходжес, який командував силами США в Європі, заявив в інтерв'ю американському радіомовнику NPR, що Україна може використати "леопарди" та інші сучасні танки для завдання удару по так званому "сухопутному коридору" з Донбасу до анексованого Кримського півострова, контрольованого російськими окупантами. За його словами, задля цього Україна могла б сформувати важкоброньований підрозділ із західних бойових танків, який став би "переднім краєм сил, здатних прорвати російські лінії в напрямку Маріуполя".

Коли Leopard та Marder разом

Українські військові саме проходять у Німеччині кількатижневий вишкіл для управління танком Leopard. Особливістю навчань є і те, що екіпажі вчаться не лише керувати танком, але і діяти у взаємодії з іншими видами бронетехніки, такими як БМП "Мардер". Адже разом з "леопардами" Україна отримала від Німеччини близько 40 бронетранспортерів Marder.

"Мардер" і "Леопард" були розроблені та спроєктовані для спільної роботи. Вони досягають найвищої оперативної цінності, коли ними керують військові, які пройшли спільну підготовку і практику ведення бою на обох типах машин разом на рівні підрозділу", - пояснив в інтерв'ю n-tv військовий експерт Маркус Райснер (Markus Reisner). За його словами, тільки під час таких комплексних бойових навчань військові отримують досвід роботи з сильними та слабкими сторонами техніки. Якщо така підготовка відсутня в підрозділі, ця техніка навряд чи зможе бути на сто відсотків ефективною, і відтак зростає небезпека, що вона стане легкою здобиччю для ворога, пояснив експерт.

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"Танкова коаліція" для України

Крім Leopard 2, Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей - Leopard 1.

Дотепер Україна мала у своєму розпорядженні бойові танки радянських часів - такі як Т-72 і Т-80, а також кілька більш сучасних трофейних російських танків Т-90, захоплених під час війни. Для протистояння Росії союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн.

Першою надати Збройним силам України основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія - 14 одиниць Chаllenger 2. Як відомо, українські військові уже повернулися з навчань на цих бойових машинах і очікується, що українські екіпажі і Challenger 2 будуть на позиціях саме до весняного контрнаступу, який, як вважають, готується.

Німецькі "леопарди" також пообіцяли надати Києву Польща, Іспанія, Швеція, Норвегія, Канада, Португалія та Фінляндія. США пообіцяли передати Києву 31 американський танк Abrams.