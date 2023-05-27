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Президенти Росії Володимир Путін і Бразилії Лула да Сілва (колаж)
Президенти Росії Володимир Путін і Бразилії Лула да Сілва (колаж)Фото: Tatyana Barybina/TASS/picture alliance | Peter Dejong/AP/picture alliance
ПолітикаБразилія

Президент Бразилії Лула відмовив Путіну у візиті до Росії

Ольга Журавльова
36 хв. тому

Путін запросив бразильського президента відвідати Петербурзький міжнародний економічний форум, але той відмовив. Водночас Лула заявив, що готовий "вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру" в Україні.

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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відмовив президенту Росії Володимиру Путіну в запрошенні приїхати до РФ. Про це Лула повідомив у Twitter.

"Я провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, подякував йому за запрошення на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі, і відповів, що не можу наразі приїхати в Росію. Але я підтвердив готовність Бразилії разом з Індією, Індонезією та Китаєм вести переговори з обома сторонами конфлікту в пошуках миру", - написав він ввечері 26 травня.

За словами Лули, які цитує бразильське видання Globo, він готовий приїхати до Москви та Києва, "коли це буде необхідно", але поки що не бачить в цьому сенсу. Політик пояснив, що, на його думку, наразі не видно готовності "завершити кризу". Водночас він вказав на необхідність провадити діалог про мир, щоби запобігти загибелі людей.

Зустріч Лули та Зеленського зірвалась

22 травня на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії зірвалася зустріч президентів України та Бразилії . Як пояснив Лула, президент України Володимир "Зеленський не з'явився". "Ми чекали і отримали інформацію, що він запізнюється. Очевидно, в нього були зустрічі, і він не зміг прийти", - казав бразильський лідер. 

Згодом Лула заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським зараз, бо ні той, ні Путін не хочуть миру: "Наразі вони обидва переконані, що виграють війну".

Раніше Лула викликав хвилю обурення, заявивши, що Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен припинити постачати зброю Україні, адже таким чином він "затягує війну". Президент  Бразилії також заявляв, що Україні варто поступитися Кримом Росії задля завершення війни.

Після шквалу критики на Заході Лула в середині травня відрядив свого головного радника з питань зовнішньої політики Сезара Аморіма  на зустріч з Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру".

Читайте також: Президент Бразилії наполягає: Україну і РФ треба посадити за стіл переговорів

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