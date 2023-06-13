Президент Бразилії не вірить у військове рішення в Україні

Лула да Сілва зустрівся в з очільницею Єврокомісії та заявив, що потрібно "більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні".

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не бачить "військового рішення" в Україні, повідомила його пресслужба. Таку заяву політик зробив у понеділок, 12 червня, під час зустрічі з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка відвідала з візитом Бразиліа.

"Нам потрібно більше дипломатії та менше збройного втручання в Україні", - вважає Лула.

Він нагадав фон дер Ляєн, що Бразилія підтримала резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка засуджує війну Росії проти України та запевнив, що бразильська влада підтримує прагнення до миру в Україні, щоб уникнути подальшої ескалації та пов'язаних із цим численних ризиків.

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Неоднозначні заяви президента Бразилії

Навесні президент Бразилії заявив про бажання бути посередником у мирних переговорах між Росією та Україною "поряд з Індією, Індонезією та Китаєм".

Водночас Лула викликав хвилю обурення в Україні, заявивши, що їй варто поступитися Кримом Росії задля завершення війни, а також на Заході, заявивши, що Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен припинити постачати зброю Україні, адже таким чином він "затягує війну".

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Після шквалу критики Лула відрядив в середині травня свого головного радника з питань зовнішньої політики на зустріч з Зеленським у Києві, щоби сприяти "зміцненню діалогу та миру"

Після цього на полях саміту Великої сімки (G7) у Японії зірвалася зустріч Лули з Зеленським. Як заявив бразильський лідер, президент України не з'явився. Лула додав, що не бачить сенсу зустрічатися з ним зараз, бо ні він, ні президент РФ Володимир Путін не хочуть миру: "Наразі вони обидва переконані, що виграють війну". Після цього Лула відмовив Путіну в запрошенні приїхати до Росії.

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