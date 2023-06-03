Зеленський: Президент Бразилії Лула хоче бути особливим

На пресконференції для ЗМІ з країн Латинської Америки Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений в зустрічі з президентом Бразилії Лулою і з "нетерпінням чекає" на його пропозиції щодо засудження воєнних злочинців РФ.

Бразильському президенту Луїсу Інасіу Лулі да Сілва "хочеться бути особливим, а розумні люди мають дати йому цю можливість", заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання про його оцінку позиції Бразилії щодо створення міжнародного трибуналу для Росії.

"Треба відповісти на дуже прості питання. Перше: чи на думку президента Бразилії вбивці повинні бути засуджені та сидіти в тюрмі? І тоді він відповість дуже просто, мені здається, що вбивці повинні сидіти. А якщо вбиті в Україні тисячі? Якщо це масове вбивство, така людина, яка говорить, щоб люди це робили, повинна сидіти в тюрмі?" - сказав Зеленський на пресконференції для представників ЗМІ країн Латинської Америки, відео якої поширив Офіс президента України у суботу, 3 червня.

Він продовжив, що якщо Лула не підтримує пропозицію України щодо міжнародного трибуналу, то він може запропонувати інші шляхи засудження воєнних злочинів. "Якщо президент Лула хоче бути особливим, він може сказати: "Трибунал, який пропонує Україна, не підходить. Але я знаю, як посадити вбивць швидше без трибуналу", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна з задоволенням послухає пораду, "як ще пришвидшити посадити вбивць з Кремля за ґрати". "Будь-якому новаторству в правоохоронному сенсі, ми тільки за", - наголосив президент України.

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Зеленський зацікавлений в зустрічі з Лулою

Водночас Зеленський заявив, що зацікавлений у зустрічі з Лулою. "Щось там на G7 не склалося, не хотів би про деталі цього, але це точно не склалося не з нашої сторони", - стверджує Зеленський.

Зокрема, він хоче, щоби Бразилія долучилася до саміту "формули миру". За словами Зеленського, він багато разів передавав цей сигнал, але Лула не знайшов час. Президент зазначив, що в Бразилії можуть бути свої погляди на той чи інший напрямок "формули миру", але про це варто говорити. "Щоб говорити, треба бажання. Я багато разів пропонував зустріч із президентом. Я думаю, що він знайде можливість", - сказав Зеленський, нагадавши, що зокрема запрошував Лулу в Україну.

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Зеленський чекає на "саміті миру" і Ватикан

Крім того, Зеленський повідомив на пресконференції, що очікує участі в саміті "формули миру" також Ватикану: "Щоби Папа Римський підтримав мою "формулу миру". І щоби, по-перше, його особистістю ніхто політично та інформаційно не користувався. Тому що іноді Папа звертається з чимось, і деякі медіа, особливо росіяни починають це перекручувати на їхній бік".

За словами Зеленського, позиція Франциска - чітка: він підтримує Україну та хоче завершення війни. Президент заявив, що очікує від понтифіка не лише об'єднання вірян у молитві за Україну, а й впливу на "тих безбожників, які не вірять ні в що та тримають у полоні" українців.

Президент повідомив, що Франциск спробував допомогти в цьому, і він йому "дуже вдячний" за це. Також Зеленський звертався до Папи з проханням вплинути на повернення депортованих в Росію українських дітей. "Я його просив, щоб він своїми контактами вплинув на процеси повернення будь-якої кількості дітей. Ми шукаємо різні інструменти і це дуже непросто", - розповів він.

"Секретна мирна місія" Ватикану

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський неодноразово закликав до миру та пропонував себе у якості посередника. 30 квітня Франциск заявив, що Ватикан бере участь у непублічній миротворчій місії, але не став розкривати її деталі.

13 травня під візиту у Ватикан Зеленський заявив Папі, що Україні не потрібні посередники, "за всієї поваги до Його Святості". Крім того, президент наголошував, що доніс понтифіку свою позицію: "Війна йде в Україні, і мирний план має бути українським".

Згодом український посол при Святому Престолі Андрій Юраш запевнив, що Україна не має розбіжностей з Ватиканом.