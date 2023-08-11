Глава оборонного комітету Бундестагу - за надання ЗСУ Taurus

Штрак-Ціммерманн, яка очолює оборонний комітет німецького Бундестагу, вважає, що вже час дати "зелене світло" передачі Україні далекобійних ракет Taurus. За її словами, цьому перешкоджають у відомстві канцлера.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) виступила за постачання Німеччиною Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

"Україні вони терміново потрібні. І пора б дати зелене світло", - сказала вона телеканалу Phoenix у четвер, 10 серпня.

На її думку, цьому перешкоджають у відомстві канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), працівники якого "намагаються не допустити появи цієї теми". "Мене дуже дратує, що в нас знову триває дискусія, яка дуже нагадує мені дискусію про постачання танків", - поскаржилася Штрак-Ціммерманн.

ЗМІ: Україна може добитися далекобійних ракет

Київ з травня просить Німеччину про Taurus, однак міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) постійно каже, що зараз цього не буде, хоче може статися в майбутньому.

Передати Україні Taurus його закликав депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Це також підтримали у Вільній демократичній партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції. 6 серпня зовнішньополітичний речник фракції Соціал-демократичої партії Німеччини (СДПН) Шольца Нільс Шмід (Nils Schmid) не виключив поставки Україні Taurus у майбутньому.

9 серпня німецьке видання t-online повідомило з посиланням на джерела, що німецький уряд може незабаром схвалити поставки Taurus Збройним силам України (ЗСУ). За їхніми даними, повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) дали "зелене світло", а офіс Шольца зараз працює над вирішенням цього питання зі США. Таким чином може відбутися подвійна поставка Україні далекобійних ракет: Taurus від Німеччини та ATACMS від США, зазначає видання.