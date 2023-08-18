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ПолітикаНімеччина

Більшість німців проти надання Україні далекобійних ракет

Аліна Коломієць
3 год. тому

Лише 36 відсотків опитаних німців підтримують передання ЗСУ крилатих ракет Taurus.

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Німецькі ракети Taurus
Німецькі ракети TaurusФото: Gemeinfrei

Більшість населення Німеччини не підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного для телеканалу ARD.

Як передає в п'ятницю, 18 серпня, агентство dpa, 52 відсотки респондентів вважають поганою ідеєю надання Збройним силам України (ЗСУ) німецької зброї дальнього радіусу дії. 36 відсотків підтримують цей крок, а 12 відсотків не визначилися з позицією.

На сході Німеччини проти виступають аж 70 відсотків опитаних, тоді як на заході 47 відсотків проти, а 40 відсотків - за. У партійному розрізі найбільші противники - виборці правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (76 відсотків), а найбільші прихильники - виборці "Зелених" (68 відсотків).

Опитування провели 15-16 серпня телефоном і онлайн серед 1216 осіб.

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Taurus для ЗСУ: чого побоюється Німеччина

Україна запросила у Берліна Taurus у травні. Протягом останніх тижнів дискусія щодо можливості передачі ЗСУ ракет загострилась в Німеччині. "За" виступила низка німецьких політиків, як з коаліційних, так і з опозиційних партій, включаючи представників Соціал-демократичної партії, яку представляє канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

За даними німецьких ЗМІ, Шольц побоюється, що Україна атакуватиме німецькими ракетами російську територію. За інформацією Der Spiegel, міністерство оборони ФРН попросило виробника Taurus інтегрувати в далекобійні ракети обмеження для зниження радіусу дії. У MBDA Deutschland відповіли, що це можливо, але займе кілька тижнів. Журналісти пишуть, що Шольц схвалить постачання ракет Україні тільки якщо буде переконаний в ефективності внесених змін.

Taurus мають дальність до 500 кілометрів. На озброєнні Бундесверу (німецьких збройних сил) є близько 600 таких ракет.

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Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

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