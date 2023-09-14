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Пілоти ЗСУ пройшли ознайомче навчання на винищувачах Gripen

Степан Смишляєв
14 вересня 2023 р.

Українські льотчики провели тестові польоти на Gripen і тренажерах, а техніки - прослухали інформаційні сесії. Тепер уряд Швеції радитиметься з військовими щодо можливості передачі Україні цих винищувачів.

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Шведські винищувачі Gripen
Шведські винищувачі GripenФото: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Пілоти Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) пройшли ознайомче навчання на винищувачах Gripen шведської компанії Saab, повідомив у четвер, 14 вересня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Орієнтаційне тренування завершене, і, згідно зі звітом, який я отримав від сил оборони, навчання пройшло добре", - цитує міністра агенція AFP.

Ознайомче навчання включало тестові польоти як на літаках, так і на тренажерах, а також інформаційні сесії для наземної команди.

За словами Йонсона, цей досвід "стане основою для поточної роботи, щоб визначити", чи може Швеція надати Україні частину своїх бойових літаків.

Уряд Швеції радитиметься з військовими щодо Gripen для ЗСУ

Раніше цього тижня шведські ЗМІ повідомляли, що уряд країни вже у четвер може офіційно звернутися до збройних сил з проханням розглянути можливість передачі Україні винищувачів Gripen.

Уряд цікавить, як така передача вплине на обороноздатність Швеції та як швидко військово-повітряні сили країни зможуть отримати навзамін нові літаки.

За даними Шведського громадського радіо, Україна сподівається отримати 16-18 літаків Gripen.

Українські пілоти вже навчаються на винищувачах F-16

Раніше Нідерланди, Данія та Норвегія заявили про готовність передати Україні після вишколу льотчиків ЗСУ свої винищувачі F-16 американського виробництва, на зміну яким у цих країнах мають прийти новітні F-35. 

Згодом ще кілька країн Північноатлантичного альянсу (НАТО), у тому числі Греція, Польща, Португалія та Румунія, зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже почали навчання на F-16 в Данії. За словами ексміністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку складатиме пів року.

США розпочнуть тренування українських пілотів у жовтні. 

Данія пообіцяла передати Україні 19 винищувачів: перші шість - уже цього року, наступні вісім - наступного, ще п'ять - через рік. Нідерланди зможуть надати до 42 літаків, Норвегія - до 10, але строки передачі ще не узгоджені.

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Топтема

Шведські винищувачі Gripen

Пілоти ЗСУ пройшли ознайомче навчання на винищувачах Gripen

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