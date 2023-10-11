ППО і розмінування: Лондон анонсував поміч на 100 млн фунтів

За кошти Міжнародного фонду для України закуплять антидронові системи ППО Terrahawk Paladin і засоби для розмінування. Очікується, що Київ отримає нові озброєння на суму понад 100 мільйонів фунтів найближчими місяцями.

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі в середу, 11 жовтня, міністр оборони Великобританії Грант Шеппс оголосить про надання Україні нової військової допомоги на понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє міноборони Сполученого Королівства.

Зокрема, до пакету увійдуть мобільні системи протиповітряної оборони (ППО) Terrahawk Paladin виробництва компанії MSI Defence Systems (MSI-DS). Ці системи "можуть відстежувати та знищувати безпілотники й захищати критичну національну інфраструктуру", зауважують в британському уряді.

Читайте також: Рамштайн-16: США оголосили пакет допомоги Україні на $200 млн

Крім того, до партії допомоги увійдуть засоби, що допоможуть Збройним силам України (ЗСУ) долати мінні поля, зводити мости для переправи через річки та траншеї, а також важкі транспортні засоби "для знищення російських невибухових перешкод і допомоги у створенні оборонних позицій для захисту критичної національної інфраструктури".

Ця допомога буде закуплена за кошти Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU), створеного завдяки внескам Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви. Наразі через цей фонд зібрали 785 мільйонів фунтів для оборонної підтримки України.

Очікується, що нова партія озброєнь, які за кошти фонду закупаються у виробників, надійде в Україну найближчими місяцями.

Читайте також: Бельгія передасть Україні винищувачі F-16