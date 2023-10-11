Бельгія передасть Україні винищувачі F-16

Бельгія приєднується до авіаційної коаліції з допомоги України обіцянкою почати передачу Києву винищувачів F-16 з 2025 року. Кількість запланованих до передачі літаків наразі невідома.

Бельгія ухвалила рішення передати Україні винищувачі F-16, заявила у середу, 11 жовтня, міністерка оборони країни Людивін Дедондер в інтерв'ю бельгійській телерадіокомпанії RTL на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

За її словами, поставки почнуться з 2025 року, коли Бельгія отримає новіші моделі F-35. Водночас, кількість запланованих до передачі літаків Дедондер не уточнила.

До того надати Києву сучасні винищувачі для відсічі повномасштабної агресії РФ пообіцяли Норвегія, Данія і Нідерланди. Зокрема, перші шість винищувачів Данія передасть уже цього року, наступні вісім - у 2024, ще п'ять - через рік. Своєю чергою Нідерланди відправлять Україні до 42 винищувачів, а Норвегія - до десяти, втім строки передачі ще не узгоджені.

Крім того, ці три країни, а також Греція, Польща,Португалія та Румунія зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже почали навчання на F-16 у Данії. За словами ексміністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку становитиме пів року. США розпочнуть тренування льотчиків ЗСУ в жовтні.

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