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Нідерланди назвали строки та умови передачі Україні F-16

Степан Смишляєв
25 серпня 2023 р.

Передумовами надання ЗСУ винищувачів є підготовка екіпажів, інфраструктури, необхідних запчастин і озброєнь, заявила міністерка оборони Нідерландів. Через це вона вважає реалістичною їхню передачу наступного року.

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Винищувач F-16
Винищувач F-16Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS/picture alliance

Для того, щоб Нідерланди передали Україні обіцяні винищувачі F-16 необхідно "вирішити питання інфраструктури", як для самих літаків, так і для "дуже передової системи озброєнь" до них, заявила міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю виданню "Європейська правда", оприлюдненому в п'ятницю, 25 серпня.

За її словами, навчання українських пілотів на F-16 триватиме шість-вісім місяців, і за цей час можна буде "підготувати все, що потрібно, щоби бути готовими до передачі літаків".

"Для Нідерландів треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоб у нас були готові для передачі не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо", - пояснила Оллонгрен.

Зважаючи на це, міністерка назвала "реалістичним" постачання літаків наступного року.

Раніше влада Данії повідомила, що перші шість з 19 обіцяних Збройним силам України (ЗСУ) винищувачів F-16 можуть надійти в Україну наприкінці поточного року

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Україна отримає практично всі F-16, що є в Нідерландів

Оллонгрен також уточнила, що 42 винищувачі F-16, про які раніше говорив президент України Володимир Зеленський, - це всі літаки даного класу, які є на озброєні її країни. За її словами, Нідерланди спрямують всі ці винищувачі на потреби України, однак "невелика частина з них піде на навчання, а решта - в ЗСУ".

Говорячи про можливість модернізації цих літаків перед передачею, міністерка зазначила, що технічні фахівці та військові з Нідерландів "вивчають це питання разом з американцями", щоб переконатися, що "ви отримаєте те, на чому ви навчалися, і те, що ви зможете використовувати у бойових умовах".

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"Навчання для пілотів не закінчуються ніколи"

Оллонгрен також зазначила, що підготовка українських льотчиків триватиме і після вишколу перших груп, зауваживши, що "навчання для пілотів не закінчуються ніколи".

За її словами, подальші тренування не обов'язково будуть проводитись в Нідерландах. Можливо, вони проходитимуть у навчальному центрі в Румунії.

"Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводитиметься навчання, яке вам завжди буде потрібне. Увесь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр", -  сказала вона.

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен про строки та умови передачі Україні винищувачів F-16

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