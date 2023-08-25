Зеленський і Байден хочуть прискорити постачання F-16

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і його українських колега Володимир Зеленський провели в ніч на п'ятницю, 25 серпня, телефонні перемовини. Як повідомила пресслужба Білого дому, під час переговорів обох лідерів Байден привітав Зеленського з Днем незалежності України. Сторони також згадали й те, що рівно півтора року тому розпочалося "брутальне вторгнення Росії в Україну", йдеться в повідомленні.

"Президент Байден підтвердив зобов'язання США підтримувати оборону України від російської агресії стільки, скільки буде потрібно, і притягати Росію до відповідальності за її дії", - наголосили в Вашингтоні.

Можливе прискорення передачі винищувачів F-16 - одна з центральних тем

Також у Білому домі наголосили, що під час перемовин обидва лідери звернули особливу увагу на процес передачі Україні винищувачів F-16. "Президент Байден і президент Зеленський обговорили початок підготовки українських пілотів-винищувачів і запевнення у прискоренні надання дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх винищувачів F-16 після завершення вишколу (українських пілотів. - Ред.) з метою посилення обороноздатності України", - вказали в Вашингтоні.

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Водночас Зеленський, який згодом прокоментував свої перемовини з Байденом у дописі в Telegram, тему передачі Україні винищувачів не згадав. Натомість він зосередився на проводі Сполучених Штатів у глобальній підтримці України. "США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра", - зазначив український лідер.

Нагадаємо, напередодні в Пентагоні повідомили, що у жовтні Сполучені Штати розпочнуть навчання пілотів Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) на американських винищувачах F-16.

На початку цього тижня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що перша група з 70 українських пілотів та фахівців, що обслуговуватимуть F-16, вже розпочала навчання в Данії. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, мінімальний час на їхню підготовку - шість місяців.

До вишколу льотчиків ЗСУ на винищувачах також згодилисm долучитися Нідерланди, Польща, Румунія, Греція і Португалія, але коли розпочнеться підготовка авіаторів у цих країнах, наразі не відомо.

Нідерланди, Данія та Норвегія вже повідомили що передадуть Україні F-16 після курсу тренування пілотів.



