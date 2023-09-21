  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Бельгія може допомогти Україні винищувачами F-16 - прем'єр

Роман Губа
21 вересня 2023 р.

Бельгійський прем'єр Александер де Кроо попросив міноборони подумати, яке застосування винищувачі F-16 можуть знайти в Україні.

https://p.dw.com/p/4Wcz5
Винищувачі F-16 на авіабазі в Бельгії
Винищувачі F-16 на авіабазі в Бельгії (архівне фото)Фото: Getty Images/Belga/Y. Jansens

Бельгія розглядає можливість постачання своїх винищувачів F-16 Україні, повідомляє в четвер, 21 вересня, агентство Reuters із посиланням на прем'єр-міністра країни Александера де Кроо.

Зараз Бельгія замінює свої F-16 на новітні F-35. Міністерство оборони країни раніше казало, що їхні F-16 - занадто старі для України, щоб використовувати у бойових діях. Проте де Кроо зазначив, що їх все ще можуть використати, наприклад, для навчання українських пілотів.

"Я попросив міноборони подивитися, яке застосування могли б мати наші F-16 в Україні. Ми повинні розглянути всі варіанти", - сказав він бельгійській телекомпанії VRT у кулуарах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Бельгія допоможе з тренуванням льотчиків ЗСУ

Минулого тижня міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна допоможе українським військовим опановувати винищувачі F-16.

За її словами, шість інструкторів і чотири планувальники місій пройдуть підготовку в Бельгії, а згодом будуть тренувати пілотів Збройних сил України (ЗСУ).

Крім цього, найближчими тижнями Бельгія направить трьох військових до навчального центру для українських військових льотчиків у Данії. В 2024 році країна передасть два навчальні винищувачі Данії для тренування українців.

Україні пообіцяли F-16 три країни

До цього Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли Україні передати свої F-16.

Данія надасть 19 літаків: перші шість - вже цього року, ще вісім - у 2024-му, а п'ять - через рік. Нідерланди зможуть дати до 42 винищувачів, а Норвегія - до 10, хоча строки передачі ними літаків ще не узгоджені.

Згодом Греція, Польща, Португалія та Румунія зголосилися допомогти з тренуванням українських пілотів. 70 українців уже розпочали вишкіл на F-16 у Данії. Як зазначав ексміністр оборони України Олексій Резніков, мінімальний час на їхню підготовку складатиме пів року. США розпочнуть тренування льотчиків ЗСУ в жовтні.

Читайте також: Пілоти ЗСУ пройшли ознайомче навчання на винищувачах Gripen

Пілоти ЗСУ: "Якщо будуть F-16, російські літаки відійдуть"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер

Польща пояснила заяву про припинення передачі зброї Україні

Політика21 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Розстріляна машина швидкої з Дергачів "збирає" кошти для ЗСУ

Розстріляна машина швидкої з Дергачів "збирає" кошти для ЗСУ

Конфлікти20 вересня 2023 р.03:08 хв.
Контроль на кордоні Польщі

Візова афера у Польщі: ЄС вимагає відповідей від Варшави

Візова афера у Польщі: ЄС вимагає відповідей від Варшави

Політика21 вересня 2023 р.
Степанакерт, 20 вересня 2023 року

Що буде з Нагірним Карабахом після припинення вогню?

Що буде з Нагірним Карабахом після припинення вогню?

Конфлікти21 вересня 2023 р.
external

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

Конфлікти20 вересня 2023 р.07:29 хв.
Передвиборча агітація у Польщі

Скандал із видачею віз у Польщі. Якими будуть наслідки

Скандал із видачею віз у Польщі. Якими будуть наслідки

Корупція20 вересня 2023 р.
Дим від вибухів у Нагірному Карабасі 19 вересня

Нагірний Карабах: перемир'я, роззброєння "НКР" і переговори

Нагірний Карабах: перемир'я, роззброєння "НКР" і переговори

Конфлікти20 вересня 2023 р.
На головну сторінку