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Румунія та Нідерланди спільно тренуватимуть пілотів F-16

Роман Губа
30 серпня 2023 р.

Румунська сторона вважає, що у майбутньому Центр тренування пілотів винищувачів F-16 зможе навчати і пілотів з України.

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Винищувачі F-16
Винищувачі F-16 Фото: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Румунія та Нідерланди домовились створити Центр тренування пілотів винищувачів F-16. Про це у середу, 30 серпня, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Нідерланди і Румунія вчора підписали лист про наміри про надання тренування та обслуговування для F-16 у навчальному центрі в Румунії", - заявила вона перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у іспанському Толедо.

Водночас у міністерстві національної оборони Румунії повідомили, що майбутній центр працюватиме "не лише для румунських пілотів, а й для пілотів із країн Альянсу та партнерів, у тому числі України".

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F-16 для України

Нідерланди та Данія стали першими країнами, які висловили готовність передати Україні винищувачі F-16  після тренувань українських пілотів. Зокрема, Оллонгрен говорила в інтерв'ю "Європейській правді", що 42 винищувачі F-16, про які раніше говорив президент України Володимир Зеленський, - це всі літаки даного класу, які є на озброєні її країни. За її словами, Нідерланди спрямують всі ці винищувачі на потреби України, однак "невелика частина з них піде на навчання, а решта - в ЗСУ".

За словами нідерландської міністерки, навчання українських пілотів на F-16 триватиме шість-вісім місяців, і за цей час можна буде "підготувати все, що потрібно, щоби бути готовими до передачі літаків".

"Для Нідерландів треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоб у нас були готові для передачі не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо", - пояснила Оллонгрен.

Зважаючи на це, міністерка назвала "реалістичним" постачання літаків наступного року.

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