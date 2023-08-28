  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Міністр оборони України очікує появу F-16 на фронті весною

Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
28 серпня 2023 р.

Україна може почати використовувати F-16 навесні 2024 року, враховуючи час на навчання пілотів та створення інфраструктури, повідомив міністр Резніков.

https://p.dw.com/p/4VdM2
Винищувач F-16
Винищувач F-16Фото: Duncan C. Bevan/ZUMA Wire/picture alliance

На західні винищувачі F-16 в Україні варто очікувати не раніше весни 2024 року, заявив міністр оборони України  Олексій Резніков  в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в неділю, 27 серпня.

"Я сказав би, що це (поява F-16 на фронті. - Ред.) може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - сказав Резніков, зазначивши також, що для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру "Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше", - сказав Резніков.

Майбутня поява винищувачів на фронті може "змінити правила гри" у війні, вважає міністр. Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", - пояснив він.

Ігнат: F-16 утричі ефективніший за наявні у ЗСУ літаки

Зобов'язання про постачання Україні літаків дали Данія, Нідерланди та Норвегія, низка інших країн мають намір сприяти необхідній підготовці пілотів та техніків. Точна кількість винищувачів, які отримає Україна, наразі невідома.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю DW також передбачав зміну ситуації після бою після отримання F-16. "Якщо у нас будуть F-16 у достатній кількості, то ми зможемо здобути перевагу в повітрі та просування наземних військ шляхом завдання ударів по наземних цілях. F-16 будуть втричі більш ефективними, більш точними та безпечними для пілотів, ніж літаки, які у нас є зараз", - сказав DW Ігнат.

Читайте також: Зволікання Заходу - одна з причин повільного контрнаступу ЗСУ - посол

Андрій Єрмак про контрнаступ, F-16 і Taurus

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Винищувач F-16

Міністр оборони України очікує появу F-16 на фронті весною

Конфлікти28 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Харківщина під окупацією: страх, зрада та опір у Купʼянську

Конфлікти25 серпня 2023 р.42:31 хв.
DW розмовляє зі школярами на ганку школи

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

На часі? Освіту в Україні робитимуть новою попкультурою

Освіта25 серпня 2023 р.
external

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Пляжі, клуби, обстріли: відпочинок в Одесі під час війни

Суспільство25 серпня 2023 р.10:36 хв.
Паспорти Німеччини та Сербії

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Політика25 серпня 2023 р.
external

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Німецькі "Гепарди" на фронті в Україні

Конфлікти25 серпня 2023 р.02:43 хв.
Бойовики ПВК "Вагнер" тренують білоруських військових (фото 14 липня 2023 року)

Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Що буде з ПВК "Вагнер" у Білорусі

Політика25 серпня 2023 р.
На головну сторінку