Міністр оборони України очікує появу F-16 на фронті весною

Україна може почати використовувати F-16 навесні 2024 року, враховуючи час на навчання пілотів та створення інфраструктури, повідомив міністр Резніков.

На західні винищувачі F-16 в Україні варто очікувати не раніше весни 2024 року, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в неділю, 27 серпня.

"Я сказав би, що це (поява F-16 на фронті. - Ред.) може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", - сказав Резніков, зазначивши також, що для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру "Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше", - сказав Резніков.

Майбутня поява винищувачів на фронті може "змінити правила гри" у війні, вважає міністр. Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим", - пояснив він.

Ігнат: F-16 утричі ефективніший за наявні у ЗСУ літаки

Зобов'язання про постачання Україні літаків дали Данія, Нідерланди та Норвегія, низка інших країн мають намір сприяти необхідній підготовці пілотів та техніків. Точна кількість винищувачів, які отримає Україна, наразі невідома.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю DW також передбачав зміну ситуації після бою після отримання F-16. "Якщо у нас будуть F-16 у достатній кількості, то ми зможемо здобути перевагу в повітрі та просування наземних військ шляхом завдання ударів по наземних цілях. F-16 будуть втричі більш ефективними, більш точними та безпечними для пілотів, ніж літаки, які у нас є зараз", - сказав DW Ігнат.

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