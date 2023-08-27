Посол: Зволікання Заходу - причина повільного контрнаступу

Підготовка й оснащення західною зброєю українських бригад контрнаступу тривали дуже довго, тож війська РФ мали вдосталь часу, щоб вибудувати лінії оборони, пояснив посол України в ФРН Олексій Макеєв.

Посол України в НімеччиніОлексій Макеєв назвав нерішучу військову підтримку України з боку західних партнерів однією з причин нинішніх темпів просування під час непростого українського контрнаступу. "Росія мала час, щоб підготуватися до оборони", - сказав Макеєв в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk, оприлюдненому в неділю, 27 серпня.

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"Дуже багато часу пішло на підготовку й оснащення українських бригад, бригад наступу", - пояснив дипломат. Ці бригади, за його словами, зараз повністю оснащені й забезпечені західним озброєнням і боєприпасами. Він також згадав про дебати в Німеччині, які вирували навколо постачання Україні бойових машин піхоти та зенітних систем.

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Одним з наслідків зволікань Заходу стало те, що це дало Москві час укріпити російські позиції на захоплених українських територіях і захистити їх мінно-вибуховою загороджувальною смугою, ширина якої подекуди сягнула 20 кілометрів, пояснив Макеєв.

Україні важливо мати F-16 й крилаті ракети Taurus

Крім того, нині Україна не має повного панування у повітрі над своєю територією, додав Макеєв. Саме тому поставка винищувачів F-16 є такою важливою - Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Щодо німецьких крилатих ракет Taurus, Макеєв сказав, що Київ проводить "дуже прагматичні й предметні переговори" з німецьким урядом стосовно цього питання.

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Україна вже тривалий час просить уряд Німеччини дозволити передачу крилатих ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), однак, досі не дав жодних конкретних обіцянок з цього приводу, обмежившись лише поясненням, що такі питання потрібно узгоджувати з іншими партнерами по НАТО. У Берліні побоюються, що передані Україні крилаті ракети можуть також застосовуватися для ударів углиб території Росії.

Партнери не змушують Україну до перемовин з РФ

Говорячи про можливі мирні переговори з Росією, Макеєв сказав: "Йдеться про руйнування, а Росія і, на жаль, російське населення взагалі не хочуть України як такої, на тлі цього немає бажання йти на переговори з готовністю до компромісу". Він додав, що це життєво важливо для виживання України. "Нині дуже багато партнерів це зрозуміли, тож на нас не чинять тиску, щоб ми йшли на переговори з Росією", - додав він.