Зеленський призначив Макеєва послом України у ФРН

Раніше кандидатуру дипломата Олексія Макеєва погодили в Берліні. Він вступить на посаду в середині жовтня.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 вересня, призначив 46-річного дипломата Олексія Макеєва на посаду нового посла України в Німеччині. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Макеєв має вступити на посаду 15 жовтня.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича надзвичайним та повноважним послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться в документі.

На початку вересня стало відомо, що кандидатуру Олексія Макеєва погодили в Берліні.

Хто такий Олексій Макеєв

Олексій Макеєв народився 1975 року, закінчив Київський інститут міжнародних відносин, дипломатичну службу почав у віці 21 року. Відтоді працював зокрема в Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою. У 2014 році його призначили головою політичного департаменту МЗС України. Останні два роки Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики. Також він належить до міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.

Попередник Макеєва Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. На початку липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про його відкликання, він має залишити Німеччину в середині жовтня. У Києві Мельник може стати одним із нових заступників очільника МЗС, однак офіційного призначення ще не було.

Різкі висловлювання Мельника і його закиди на адресу Берліна

Мельник став відомий тим, що неодноразово вимагав від уряду Німеччини додаткових поставок зброї після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У травні він назвав канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) "ображеною ліверною ковбасою" через небажання Шольца їхати в Україну після того, як там відмовилися приймати президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier). Пізніше ж посол заявив, що хоче особисто вибачитися перед канцлером і надіслав запит до канцелярії Шольца щодо можливості зустрічі перед від'їздом із країни.

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