Мельник - прем'єру Саксонії: Ви небажаний гість в Україні

Андрій Мельник, який залишає посаду посла України в Німеччині, звинуватив прем'єр-міністра землі Саксонія в тому, що той грає на руку Путіну. "Я запросив вас до України. Це запрошення скасовується", - заявив дипломат.

Андрій Мельник, який залишає посаду посла України в Німеччині, скасував запрошення прем'єр-міністру німецької федеральної землі Саксонія Міхаелю Кречмеру (Michael Kretschmer) відвідати Київ. Про це Мельник написав увечері 27 серпня в Twitter.

"Своєю абсурдною риторикою про заморожування російської війни ви граєте на руку (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну і розпалюєте агресію Росії. Я запросив вас до України. Це запрошення скасовується. Вас не бажають бачити. Крапка", - заявив дипломат.

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Прем'єр Саксонії: Від гарячої війни до замороженого конфлікту

Напередодні Кречмер в ефірі німецького суспільно-правового телеканалу ZDF назвав дискусії щодо війн в Україні надто однобокими. "У Москві сидить жахливий воєнний злочинець? Це так. Зараз він не хоче вести переговори? Це теж так. І це означає, що цей конфлікт можна виграти тільки на полі бою? Ні, це не так", - сказав він.

Міхаель Кречмер Фото: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

За його словами, дипломатія дозволяє розмовляти, навіть "якщо у вас зовсім різні думки, якщо ви - вороги". "Ми повинні спробувати забезпечити створення замороженого конфлікту з цієї гарячої війни, ситуації, яку ми маємо в багатьох інших частинах світу, щоби уможливити переговори в найближчі роки чи навіть десятиліття", - заявив він

Прем'єр Саксонії підтримав постачання зброї Україні та санкції проти Росії, але стверджував, що вони не будуть стійкими в довгостроковій перспективі. Тому, на його думку, надзвичайно важливо наполягати на переговорах "чим швидше, тим краще".

Раніше ліве крило Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) закликало до припинення вогню в Україні та проведення мирних переговорів із РФ. У заяві під назвою "Зброя має замовкнути" автори пишуть, що фундаментальне покращення стосунків з Росією можливе лише у "постпутінську епоху", але до тих пір "необхідно знайти спосіб співіснування з російським урядом, який виключає подальшу військову ескалацію", а в результаті "повинна мати місце угода між Україною та Росією". Мельник відреагував на звернення так: "Боже милостивий, чи можливо ще врятувати цю партію? Господи, як можна бути таким безсердечним і настільки забути історію?".

Напруженість між Києвом і Берліном

Протягом семи років на посаді посла України в Німеччині Мельник запам'ятався низкою різких заяв щодо керівництва ФРН. Він неодноразово звинувачував колишню канцлерку Анґелу Меркель і ексміністра закордонних справ, нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у тому, що їхня політика вмиротворення щодо Москви уможливила напад Росії на Україну.

У квітні Україна повідомила Штайнмаєру, що його візит до Києва небажаний. У німецькому уряді відповіли, що в такому разі жоден міністр не зможе відвідати країну. Мельник підключився до дебатів, припустивши, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) просто образився. При цьому він використав яскравий ідіоматичний вислів, який у дослівному перекладі звучить як "видає з себе скривджену ліверну ковбасу". Через півтора місяця Мельник визнав вислів "дипломатично недоречним", зазначивши, що має намір вибачитися перед канцлером при особистій зустрічі.

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