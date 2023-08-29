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ПолітикаІспанія

У Толедо стартує зустріч глав міноборони держав ЄС

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

Під час неформальних перемовин міністрів ітиметься про подальшу військову підтримку України.

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Прапори ЄС та України у Брюсселі
Прапори ЄС та України у БрюсселіФото: European Union

У Толедо, що в Іспанії, у вівторок, 29 серпня, стартує неформальна зустріч міністрів оборони держав-членів ЄС. Перемовини стосуватимуться подальшої військової підтримки України у війні з Росією, зокрема обговорюватиметься пропозиція глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, повідомляє dpa.

За даними агенції, Боррель запропонував суттєво розширити допомогу Києву в рамках військових навчальних програм для українських збройних сил. Якщо дозволятимуть обставини, ітиметься про поступову передислокацію навчань на територію України.

Боррель також запропонував забезпечити довгострокову військову допомогу Україні та підтримати коштами ЄС поставки Києву сучасних винищувачів та ракет. За його пропозицією, з 2024 року до кінця 2027 року на це необхідно виділяти п'ять мільярдів євро щорічно, пише dpa.

Також на зустрічі у Толедо обговорюватиметься ситуація в  Нігері, де владу захопила хунта .

Оскільки зустріч має неформальний характер, рішення під час її проведення не ухвалюватимуться.

30 серпня у Толедо відбудеться зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн ЄС. 

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Прапори ЄС та України у Брюсселі

У Толедо стартує зустріч глав міноборони держав ЄС

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