Рамштайн-16: США оголосили про допомогу Україні на $200 млн

На зустрічі у "форматі Рамштайн" у Брюсселі міністр оборони США заявив про виділення нової військової допомоги Україні. Йдеться про боєприпаси ППО, артилерійські та авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю і інше.

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, заявив у середу, 11 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі (так званий "формат Рамштайн").

До пакету увійдуть боєприпаси AIM-9 для систем протиповітряної оборони, а також артилерійські снаряди та ракети, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкова зброя та обладнання для протидії російським безпілотникам, повідомив Остін.

"Таким чином, загальні зобов’язання Америки становлять приблизно 43,9 мільярда доларів з початку війни Путіна, - наголостив він. - І я пишаюся тим, що ця коаліція з приблизно 50 країн доброї волі з усього світу об’єдналася, щоб виділити понад 33 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні".

Остін запевнив Україну у тому, що підтримка США триватиме

Водночас міністр оборони США наголосив: Америка підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. "Ми тут, щоб зробити те, що потрібно, стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла жити у свободі", - сказав Остін.

Нагадаємо, на початку жовтня Конгрес США двопартійною більшістю голосів схвалив законопроєкт протимчасовий бюджет терміном дії лише 45 днів, щоб уникнути припинення роботи федерального уряду (шатдауну). Однак цей документ не містить жодної допомоги Україні. Група республіканців у законодавчому органі, наближених до колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, виступає проти будь-якої подальшої допомоги країні.

Водночас президент США Джо Байден запевнив Київ у непохитній підтримці Вашингтона. Ллойд Остін у телефонній розмові з міністром оборони України Рустемом Умєровим також тоді запевнив, що підтримку Києва з боку Вашингтона в захисті від розв'язаної Росією війни буде продовжено.

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