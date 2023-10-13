Прем'єр Нідерландів в Одесі пообіцяв посилити українську ППО

Марк Рютте і Володимир Зеленський відвідали Одесу та анонсували нову допомогу Україні. Нідерланди дадуть ракети до ЗРК Patriot і допоможуть отримати патрульні кораблі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте завітав у п'ятницю, 13 жовтня, з несподіваним візитом до Одеси. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він оглянув, зокрема, морський вокзал, що зазнав руйнувань внаслідок російських ударів.

На спільній пресконференції лідери повідомили, що домовились про нову військову допомогу Україні від Нідерландів, спрямовану, зокрема, на посилення можливостей української протиповітряної оборони (ППО).

"В цьому пакеті, я вважаю, найголовнішим є посилення нащо ППО ракетами для (зенітних ракетних комплексів. - Ред.) Patriot", - сказав Зеленський журналістам.

Він зазначив, що Україна розробила та передала партнерам план посилення ППО, в якому вказані її потреби. За його словами, "кожного місяця додаються системи". Водночас він зазначив, що не може розкривати деталей того, яке саме озброєння надходить, і де воно розміщується.

Зеленський також зауважив, що Україна працює над різними варіантами посилення ППО, включно з тимчасовим отриманням систем на зимовий період. "До деяких держав ми звертаємось, щоб нам надали навіть на зимовий період деякі системи, тому що в них їх мало. Говоримо навіть про такі комбіновані речі. Тобто є системи, які до нас прийдуть і будуть у нас, а є системи, які ми шукаємо і знайшли, щоб їх взяти на зимовий період", - розповів він.

Україна отримає патрульні кораблі

Рютте не став розкривати деталі нового пакету військової допомоги Україні, але повідомив, що Нідерланди допоможуть їй "з отриманням патрульних кораблів для того, щоб зерновий коридор був максимально убезпечений".

Йдеться про альтернативний маршрут транспортування зерна Чорним морем, який Україна почала створювати після виходу Росії з "зернової угоди". На початок жовтня ним скористалися вже 10 кораблів.

Зеленський розповів, що для забезпечення надійного функціонування цього маршруту Україна працює одразу за декількома напрямами. Один з них - це безпека. "Тут Марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в цьому коридорі", - зазначив він.

Другий напрям - страхування вантажів. За словами президента, в цій царині незабаром можуть бути досягнуті відповідні домовленості. "Сьогодні вже на виході майже страхування кораблів деякими нашими партнерами, коли буде точний результат - ми скажемо, але ми дуже близькі вже до цього", - розповів він.

Нідерланди допоможуть Україні з відновленням

Рютте також повідомив, що його країна надала "понад 100 мільйонів євро допомоги", з них 60 - на підтримку нідерландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України.

"Це включає в себе і гарантії експортні, і гарантії під надання матеріалів Україні на допомогу для підготовки до зими і для закупки палива, відповідних матеріалів, потрібних енергетиками у цей період", - зазначив він.

Також ці кошти спрямують на допомогу деокупованим територіям. Крім того, Нідерланди надають Україні технічну допомогу Україні у проведенні реформ, зауважив прем'єр.