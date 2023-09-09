Борис Джонсон приїхав у Львів
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приїхав у суботу, 9 вересня, до Львова.
Фото "великого друга України" у Львові опублікував мер міста Андрій Садовий.
Він повідомив, що у Львові Джонсон вшанував пам'ять героїв Небесної сотні та загиблих українських військових.
Днем раніше Джонсон був у Києві, куди приїздив на конференцію "Ялтинська європейська стратегія".
"З перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну й допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародної підтримки. Дякую за твою енергію, друже!" - написав президент України Володимир Зеленський, опублікувавши спільне фото з заходу.
У Києві британський експрем'єр також відвідав обласний центр реабілітаційної медицини та поспілкувався з пораненими українськими військовими.
Нагадаємо, що Джонсон ще в листопаді минулого року рішенням Київської міської ради став "почесним громадянином Києва". В "Укрзалізниці" похвалились, що він уже вп'яте подорожує українськими потягами.
Читайте також: У Великобританії з'явилася перша вулиця на честь Зеленського
Стівен Фрай в Україні
Також у ці дні в Києві перебував британський актор Стівен Фрай.
6 вересня він був ведучим саміту перших леді та джентльменів, який третій рік поспіль проводить Олена Зеленська. В Офісі президента Фрай відтворив відоме фото першої леді України з обкладинки журналу Vogue, яке спричинило бурхливу критику частини суспільства.
Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Фрай назвав його "новим найкращим другом", зазначивши, що з жодним зі світових лідерів, з якими йому доводилося спілкуватися, він не відчув "такого миттєвого зв'язку".
Крім того, Фрай, який свого часу озвучив аудіокниги "Гаррі Поттер", записав для "Укрзалізниці" оголошення про нову зупинку - платформу 9 ¾, з якої в романах Джоан Ролінґ починається подорож юних чаклунів до школи магії Гоґвортс.
"Леді та джентльмени, це оголошення дуже важливе. Наступний потяг прибуде на платформу 9 ¾, дуже скоро. Дякую. Слава Україні!" - сказав Фрай в оголошенні.
Британський комедійний актор також відвідав виступ українських коміків "Підпільний стендап".
Читайте також: Майже дві тисячі "Гаррі Поттерів" встановили світовий рекорд