Борис Джонсон приїхав у Львів

Після раптового візиту до Києва колишній прем'єр Британії завітав до Львова. Одночасно з ним в Україні перебував британський актор Стівен Фрай.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приїхав у суботу, 9 вересня, до Львова.

Фото "великого друга України" у Львові опублікував мер міста Андрій Садовий.

Він повідомив, що у Львові Джонсон вшанував пам'ять героїв Небесної сотні та загиблих українських військових.

Днем раніше Джонсон був у Києві, куди приїздив на конференцію "Ялтинська європейська стратегія".

"З перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну й допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародної підтримки. Дякую за твою енергію, друже!" - написав президент України Володимир Зеленський, опублікувавши спільне фото з заходу.

У Києві британський експрем'єр також відвідав обласний центр реабілітаційної медицини та поспілкувався з пораненими українськими військовими.

Нагадаємо, що Джонсон ще в листопаді минулого року рішенням Київської міської ради став "почесним громадянином Києва". В "Укрзалізниці" похвалились, що він уже вп'яте подорожує українськими потягами.

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Стівен Фрай в Україні

Також у ці дні в Києві перебував британський актор Стівен Фрай.

6 вересня він був ведучим саміту перших леді та джентльменів, який третій рік поспіль проводить Олена Зеленська. В Офісі президента Фрай відтворив відоме фото першої леді України з обкладинки журналу Vogue, яке спричинило бурхливу критику частини суспільства.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Фрай назвав його "новим найкращим другом", зазначивши, що з жодним зі світових лідерів, з якими йому доводилося спілкуватися, він не відчув "такого миттєвого зв'язку".

Крім того, Фрай, який свого часу озвучив аудіокниги "Гаррі Поттер", записав для "Укрзалізниці" оголошення про нову зупинку - платформу 9 ¾, з якої в романах Джоан Ролінґ починається подорож юних чаклунів до школи магії Гоґвортс.

"Леді та джентльмени, це оголошення дуже важливе. Наступний потяг прибуде на платформу 9 ¾, дуже скоро. Дякую. Слава Україні!" - сказав Фрай в оголошенні.

Британський комедійний актор також відвідав виступ українських коміків "Підпільний стендап".

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Як Борис Джонсон став почесним громадянином Києва To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video