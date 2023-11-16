Новий глава МЗС Британії з першим візитом приїхав в Україну

Новопризначений міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон прибув у четвер, 16 листопада, до Києва, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою та з президентом України Володимиром Зеленським.

Кемерон зауважив, що це його перший робочий візит у якості міністра закордонних справ Британії.

Зеленський подякував йому за це: "Це дуже важливо, особливо зараз, коли світ приділяє свою увагу не лише ситуації на полі бою в Україні. А розділення фокусу не допомагає. Ми вдячні за те, що Велика Британія завжди підтримує Україну. Тож радий вітати вас і вашу команду, і пана посла. Ми вдячні за цей меседж".

Кемерон зазначив, що йому важливо почути, чого потребує Україна та як надалі комунікувати з союзниками, щоб забезпечити збереження уваги до неї.

"Особисто я захоплююся силою й рішучістю українського народу. І своїм візитом я хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку й насамперед - військову підтримку, якої ви потребуєте. Не лише цього року, а й наступного року і стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Зеленський подякував за оборонну співпрацю, зокрема за надання Збройним силам України (ЗСУ) далекобійної зброї. Він додав, що напередодні зими важливим пріоритетом є посилення української системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту громадян і критичної інфраструктури від російських ударів.

Читайте також: ППО і розмінування: Британія анонсувала нову допомогу Україні на 100 млн фунтів

Він також обговорив з Кемероном безпекову ситуацію в Чорному морі та подальшу роботу альтернативного "зернового коридору". Президент подякував британському уряду за активну підтримку функціонування цього маршруту та спільні зусилля з впровадження страхування цивільних суден, що ним проходять.

Вони скоординували позиції щодо просування української "формули миру" та напрацювання безпекових гарантій Україні. Також обговорювалась євроатлантична інтеграція України та підтримка Британією шляху України до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Своєю чергою Кулеба після зустрічі з Кемероном зазначив, що Британія "сповнена рішучості працювати разом задля перемоги, залишається непохитною у наданні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози".

Читайте також: У Великобританії підготували 30 тисяч новобранців з України