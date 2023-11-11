Ексгенсек НАТО пропонує надати "часткове" членство Україні

Україну можна прийняти в НАТО, але не поширювати гарантії безпеки на окуповані РФ регіони, вважає Андерс Фог Расмуссен. На його переконання, це не заморозить конфлікт і дозволить спрямувати додаткові підрозділи на фронт.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україну можна було б прийняти до НАТО, але не поширювати гарантії колективної самооборони на регіони, які знаходяться під окупацією Росії. Про це пише The Guardian у суботу, 11 листопада.

За ідеєю Фог Расмуссена, положення п'ятої статті Північноатлантичного договору, які передбачають, що збройний напад на одну країну є нападом на всіх членів блоку, мають поширюватися лише на підконтрольні уряду України регіони. При цьому РФ має отримати чіткий сигнал, що будь-яке порушення території НАТО матиме наслідки.

Расмуссен вважає, що це утримає РФ від ракетних, повітряних та інших атак через побоювання конфронтації з Альянсом. "Абсолютна надійність гарантій статті 5 утримала б Росію від посилення атак на українській території всередині НАТО, і таким чином звільнила б українські сили для виходу на лінію фронту", - стверджує він.

На думку колишнього генсека, такий підхід не заморозить конфлікт, та не означатиме передачу українських територій Росії.

Він також наполягає, що не можна й надалі зволікати з прийняттям України в НАТО і відкладати це рішення до наступного саміту у Вашингтоні в 2024 році. "Настав час зробити наступний крок і запросити Україну вступити до НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО", - зауважує Расмуссен.

Він також назвав три основні причини, чому Альянс має запропонувати Україні членство. Перша - вона стане оплотом від агресивної Росії. Друга - необхідність позбавлятися від "сірих зон". "Ми повинні усвідомити, що сірі зони є небезпечними. Нейтралітету в старому розумінні світу більше не існує. Сірі зони стають спокусою для (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна атакувати", - зазначив ексгенсек. Третьою причиною він вбачає те, що українська армія є найбільш загартованою в Європі та буде перевагою і прикладом для інших європейських держав.

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