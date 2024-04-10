Україна та Британія спільно вироблятимуть зброю - угода

У Києві в присутності представників 30 британських оборонних компаній підписали рамкову угоду про співпрацю в оборонній промисловості. Серед іншого планується спільне виробництво дронів.

Україна і Великобританія підписали рамкову угоду про співпрацю в секторі оборонної промисловості та виробництва зброї.

Документ був підписаний в середу, 10 квітня, на конференції в Києві за участю представників близько 30 британських оборонних компаній, зокрема виробників дронів.

На ній британці обговорювали можливе створення спільних підприємств з українськими виробниками оборонної продукції.

Як зазначив після церемонії міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, ідеться про першу для України подібну міжурядову угоду. "Сьогодні британські компанії працюють разом з українськими і шукають можливості виробляти спільно більше зброї", - сказав він.

Розширення виробництва дронів

Британська оборонна компанія BAE Systems підписала з міністерством оборони Великобританії угоду на проведення технічного обслуговування, ремонту та відновлення легкої зброї в Україні.

На конференції представники обох країн висловили сподівання на розширення виробництва дронів для України. Цього року Україна планує виготовити близько одного мільйона FPV-дронів (безпілотників з видом від першої особи).