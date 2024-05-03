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Кемерон пообіцяв ЗСУ 3 млрд фунтів допомоги щорічно

Віолетта Чайковська
3 травня 2024 р.

Британія вичерпала запаси техніки та зброї, які може передати Україні, але надаватиме 3 мільярди фунтів щороку стільки, скільки буде потрібно, заявив Девід Кемерон під час візиту до Києва.

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Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон і президент України Володимир Зеленський у Києві 16 листопада 2023 року
Девід Кемерон зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми будемо давати 3 млрд фунтів щороку стільки, скільки буде потрібно", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters під час візиту до Києва 2 травня.

Кемерон: ЗСУ можуть бити британською зброєю по Росії

Також Кемерон запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) можуть використовувати британську зброю для завдання ударів по території РФ: "Україна має таке право. Росія завдає ударів по українській території, і цілком зрозуміло, що Україна відчуває необхідність захищатися".

Водночас міністр визнав, що перспективи поставок Британією нового озброєння Україні поки що незрозумілі. "Ми дійсно вичерпали все, що могли дати в плані техніки та зброї", - сказав він.

Це вже другий візит Кемерона в Україну після призначення. Він зустрівся в Києві зі своїм колегою Дмитром Кулебою та з президентом України Володимиром Зеленським, а також анонсував зустріч міжнародних партнерів для залучення додаткових внесків до Міжнародного фонду для України в червні, щоб задовольнити нагальні потреби ЗСУ в обороноздатності.  

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