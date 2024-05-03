Кемерон пообіцяв ЗСУ 3 млрд фунтів допомоги щорічно

Кемерон пообіцяв ЗСУ 3 млрд фунтів допомоги щорічно3 травня 2024 р.
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".
"Ми будемо давати 3 млрд фунтів щороку стільки, скільки буде потрібно", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters під час візиту до Києва 2 травня.
Кемерон: ЗСУ можуть бити британською зброєю по Росії
Також Кемерон запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) можуть використовувати британську зброю для завдання ударів по території РФ: "Україна має таке право. Росія завдає ударів по українській території, і цілком зрозуміло, що Україна відчуває необхідність захищатися".
Водночас міністр визнав, що перспективи поставок Британією нового озброєння Україні поки що незрозумілі. "Ми дійсно вичерпали все, що могли дати в плані техніки та зброї", - сказав він.
Це вже другий візит Кемерона в Україну після призначення. Він зустрівся в Києві зі своїм колегою Дмитром Кулебою та з президентом України Володимиром Зеленським, а також анонсував зустріч міжнародних партнерів для залучення додаткових внесків до Міжнародного фонду для України в червні, щоб задовольнити нагальні потреби ЗСУ в обороноздатності.