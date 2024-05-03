Кемерон пообіцяв ЗСУ 3 млрд фунтів допомоги щорічно

Британія вичерпала запаси техніки та зброї, які може передати Україні, але надаватиме 3 мільярди фунтів щороку стільки, скільки буде потрібно, заявив Девід Кемерон під час візиту до Києва.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми будемо давати 3 млрд фунтів щороку стільки, скільки буде потрібно", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters під час візиту до Києва 2 травня.

Кемерон: ЗСУ можуть бити британською зброєю по Росії

Також Кемерон запевнив, що Збройні сили України (ЗСУ) можуть використовувати британську зброю для завдання ударів по території РФ: "Україна має таке право. Росія завдає ударів по українській території, і цілком зрозуміло, що Україна відчуває необхідність захищатися".

Водночас міністр визнав, що перспективи поставок Британією нового озброєння Україні поки що незрозумілі. "Ми дійсно вичерпали все, що могли дати в плані техніки та зброї", - сказав він.

Це вже другий візит Кемерона в Україну після призначення. Він зустрівся в Києві зі своїм колегою Дмитром Кулебою та з президентом України Володимиром Зеленським, а також анонсував зустріч міжнародних партнерів для залучення додаткових внесків до Міжнародного фонду для України в червні, щоб задовольнити нагальні потреби ЗСУ в обороноздатності.