Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Гірські веломаршрути поступово розвиваються і в Україні. Але здебільшого вони "дикі" - по бездоріжжю, на короткі відстані і без належної інфраструктури між туристичними принадами. На трасах поруч із автомобілями велосипедистам теж мало де можна їхати безпечно. Тим часом у Європі веломандри горами - один з улюблених видів літнього відпочинку. Дивіться самі: