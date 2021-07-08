 Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 12.07.2021

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Культура й стиль життя

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Літо, гори, велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велосипеді можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат?

Журналістка DW випробувала новий велосипедний маршрут в Альпах.

Журналістка DW випробувала новий велосипедний маршрут в Альпах. Чим не ідея для Карпат?

Гірські веломаршрути поступово розвиваються і в Україні. Але здебільшого вони "дикі" - по бездоріжжю, на короткі відстані і без належної інфраструктури між туристичними принадами. На трасах поруч із автомобілями велосипедистам теж мало де можна їхати безпечно. Тим часом у Європі веломандри горами - один з улюблених видів літнього відпочинку. Дивіться самі:

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Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.  

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