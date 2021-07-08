Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Літо, гори, велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велосипеді можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат?
Гірські веломаршрути поступово розвиваються і в Україні. Але здебільшого вони "дикі" - по бездоріжжю, на короткі відстані і без належної інфраструктури між туристичними принадами. На трасах поруч із автомобілями велосипедистам теж мало де можна їхати безпечно. Тим часом у Європі веломандри горами - один з улюблених видів літнього відпочинку. Дивіться самі:
Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.
Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?
Кілька великих європейських міст - Париж, Берлін, Лондон, Рим та Берлін - під час локдауну наче побували у машині часу: вулиці цих міст були майже без автомобілів, а основним видом транспорту став велосипед.