 Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.06.2021

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Культура й стиль життя

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

У таємничих Карпатських горах розташовані крихітні села із багатовіковими традиціями

У таємничих Карпатських горах розташовані крихітні села із багатовіковими традиціями

Лише за пару годин від Львова ви знайдете зовсім інший світ. Тут, у таємничих Карпатських горах, розташовані крихітні села із багатовіковими традиціями. Я їду до Шибеного - села, в якому живуть гуцули, корінний етнос цього регіону.  Гуцули – слов'янський народ з власною культурою, діалектом та історією, який живе у цій частині України та сусідній Румунії від незапам'ятних часів. На сьогоднішній день, за оцінками, налічується лише близько 25 тисяч гуцулів. Дивіться враження іноземки про Карпати тут: 

  
 

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Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?  

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Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes.  

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Карпати

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.  

Ролик про ЛГБТ-рух в Україні отримав нагороду в Каннах (24.06.2021)

За ролик про ЛГБТ українська рекламна агенція отримала Срібного лева і посіла друге місце на Міжнародному фестивалі креативності Cannes Lions. Таку високу нагороду Україна отримала вперше. Чим ролик здивував журі?  

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