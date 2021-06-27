Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Лише за пару годин від Львова ви знайдете зовсім інший світ. Тут, у таємничих Карпатських горах, розташовані крихітні села із багатовіковими традиціями. Я їду до Шибеного - села, в якому живуть гуцули, корінний етнос цього регіону. Гуцули – слов'янський народ з власною культурою, діалектом та історією, який живе у цій частині України та сусідній Румунії від незапам'ятних часів. На сьогоднішній день, за оцінками, налічується лише близько 25 тисяч гуцулів. Дивіться враження іноземки про Карпати тут:



