Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.
Лише за пару годин від Львова ви знайдете зовсім інший світ. Тут, у таємничих Карпатських горах, розташовані крихітні села із багатовіковими традиціями. Я їду до Шибеного - села, в якому живуть гуцули, корінний етнос цього регіону. Гуцули – слов'янський народ з власною культурою, діалектом та історією, який живе у цій частині України та сусідній Румунії від незапам'ятних часів. На сьогоднішній день, за оцінками, налічується лише близько 25 тисяч гуцулів. Дивіться враження іноземки про Карпати тут:
Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?