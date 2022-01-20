Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "туризм в Україні".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Зелений туризм у Європі дуже популярний. В Україні ж такий відпочинок лише набирає обертів. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?
"Олешківські піски" - той випадок, коли не треба їхати за враженнями за кордон! Унікальна пустеля посеред України, яку ще не відкрили для себе іноземні поціновувачі природних див, хоча це одна з найбільших пустель Європи.