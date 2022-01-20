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Туризм в Україні

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "туризм в Україні".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році

Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році 20.01.2022

За минулий рік Україну відвідали більше чотирьох мільйонів іноземців. Цей показник вищий, ніж у попередній рік, проте в 3,5 рази нижчий, ніж був до пандемії.
Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі

Кількість іноземних туристів у Києві за рік зросла вдвічі 30.12.2021

Найбільше туристів приїздили до столиці України з Ізраїлю, США, Німеччини, Туреччини та Саудівської Аравії.

Гламурний кемпінг: чим особливий новий вид відпочинку? (02.07.2021) 02.07.2021

Відпочинок на природі, однак без наметів і наплічників, а з усіма благами цивілізації та ресторанною їжею. В Україні набуває популярності глемпінг – намети зі зручностями готелю.

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) 27.06.2021

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Музей космосу у церкві: як у храмі на Київщині з’явився парашут Гагаріна? (12.04.2021) 12.04.2021

Дерев’яну церкву ХІХ століття врятували від затоплення під час будівництва Канівського водосховища. Храм перевезли до заповідника у Переяславі, відбудували і розмістили у ньому Музей космонавтики.

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні 31.03.2021

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Багато туристів, які до пандемії мандрували в інші країни, обрали подорожі Україною. Чи підштовхнула така ситуація розвиток внутрішнього туризму?
Як на Донбасі успішну ферму заснувати (відео)

Як на Донбасі успішну ферму заснувати (відео) 18.08.2020

Ветеран АТО Сергій Свириденко з нуля заснував екоферму неподалік Костянтинівки. Нині виходець з Донецька продає сири і м'ясні делікатеси по всій країні і планує розвивати зелений туризм на Донбасі. Репортаж DW.
Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні

Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні 05.08.2020

"Якщо ви вже заїхали в місцину, де в радіусі 60 кілометрів одне кафе, то вважається, що не важливо, чи зручна там вбиральня і чи липкі столи", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео)

Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (відео) 06.07.2020

Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Так званий "зелений туризм" набирає обертів в Україні. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?

Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (03.07.2020) 03.07.2020

Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Зелений туризм у Європі дуже популярний. В Україні ж такий відпочинок лише набирає обертів. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?

До стоматолога в Україну: іноземці освоюють новий вид туризму

До стоматолога в Україну: іноземці освоюють новий вид туризму 28.12.2018

Протезування зубів - річ не з дешевих. Не дивно, що чимало німців їдуть для цього, наприклад, до Польщі, бо там дешевше. Поляки ж, у свою чергу, останнім часом освоюють медичний туризм в Україні.

"Олешківські піски": унікальна пустеля у серці України (18.10.2018) 18.10.2018

"Олешківські піски" - той випадок, коли не треба їхати за враженнями за кордон! Унікальна пустеля посеред України, яку ще не відкрили для себе іноземні поціновувачі природних див, хоча це одна з найбільших пустель Європи.

Nextbike: перші громадські велосипеди у Києві (15.08.2018) 15.08.2018

Кореспондентка DW одна з перших орендувала громадський велосипед nextbike, які з 15 серпня з'явилися в Києві, і проїхалася на ньому містом. Дивіться, що з цього вийшло. А ви готові сісти на nextbike?

Фінал Ліги чемпіонів: Київ між жадібністю і гостинністю

Фінал Ліги чемпіонів: Київ між жадібністю і гостинністю 11.05.2018

Номер у готелі за 1800 євро на добу - це не жарт, а реальність для футбольних фанатів, які приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів. Чи переможе жадібність українську гостинністю?

Путін із сала: як вразили німців українською національною стравою (14.11.2017) 14.11.2017

Українське сало стає дедалі популярнішим делікатесом серед іноземців. І ніде його не готують так креативно, як у львівському ресторані "Сало", стверджує німецька знімальна група DW.

Українці почали більше подорожувати Україною

Українці почали більше подорожувати Україною 29.09.2017

Влітку цього року українці побили туристичний рекорд - вони подорожували по Україні майже вдвічі більше, ніж до 2014 року.

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