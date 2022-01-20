Зелений туризм в Україні: що треба знати про відпустку в селі (03.07.2020)

Відпустка на фермі чи в сільській хаті - головне подалі від шумного міста. Зелений туризм у Європі дуже популярний. В Україні ж такий відпочинок лише набирає обертів. Хто і чому витрачає гроші на відпустку в селі? І чи готове саме село приймати туристів?