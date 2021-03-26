 Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.03.2021

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Економіка

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Багато туристів, які до пандемії мандрували в інші країни, обрали подорожі Україною. Чи підштовхнула така ситуація розвиток внутрішнього туризму?

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Активна мандрівниця Марія Бровінська з Києва до пандемії коронавірусної хвороби часто їздила за кордон. "Улюблена країна - Великобританія, була там 11 разів. Дуже люблю Азію і некурортні Туреччину, Грузію. 2020 року встигла двічі відвідати Англію та Ірландію, а от план з підкорення Шотландії пандемія накрила мідним тазом", - розповідає вона.

Надолужити недоотримані емоції і враження Марія спробувала в Україні. Близько півроку просидівши вдома через карантин, вона вирушила до моря в Одесу та Чорноморськ, а зимовий відпочинок, який зазвичай проводила в Азії, замінила катанням на лижах у Карпатах і лікувальним курортом у Трускавці.

Марія не єдина, хто був вимушений переключитись на внутрішній туризм. Торік українці втричі менше подорожували за межі країни, ніж роком раніше, розповіла DW голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів. "У 2019-му загальна кількість виїздів громадян України за кордон сягала близько 30 мільйонів, а торік - трохи більше одинадцяти", - каже вона. Але порахувати точну кількість внутрішніх туристів складно, адже запровадження такої статистики лише у планах, зазначає Олеськів.

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Інтерес до внутрішнього туризму зріс

Певні висновки щодо перебування туристів у різних областях України можна зробити з даних Держподаткової служби. "Сума надходжень до місцевих бюджетів від турподатку в 2020 році склала близько 130 мільйонів гривень, що на 34% менше, ніж роком раніше. Однак, стверджувати про об’єктивність цих даних щодо реальної кількості туристів не можна. Адже турподаток сплачують заклади, що працюють офіційно, а значна частина підприємств працюють в "тіні", - розповіла вона.

Тому можна констатувати, що закриття кордонів підштовхнуло людей подорожувати Україною, оскільки кількість звернень до туроператорів щодо відпочинку в Україні зросла, хоч й не суттєво, розповів у розмові з DW президент Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Наприклад, туроператор JoinUP! за 2020 рік, за винятком чотирьох місяців карантину, організував відпочинок по Україні для понад 7000 туристів, розповів DW директор з розвитку в’їзного туризму компанії Сергій Кириченко. "За увесь 2019 рік було близько 7500 туристів. Якби ми працювали в ті чотири місяці, то я впевнений, що ми перевершили б результат 2019 року", - каже він.

Через пандемію туроператори почали більш пильно дивитися на внутрішній ринок, зокрема, шукати нові готелі та розвивати досі не дуже популярні напрямки - Дністровський каньйон, озеро Сиваш, бальнеологічний курорт у селищі Сатанів, що у Хмельницькій області, зауважив Голубаха.

Але чи задоволені відпочинком в Україні самі туристи? "До пандемії я активно подорожував у інші країни. Через закриття кордонів вирішив  минулого року відвідати українські міста - Львів, Харків та Чернігів. Мені все сподобалося", - розповів DW киянин Валентин Корнієнко. А от мандрівниця Марія Бровінська залишилась задоволеною не всім, хоча свою порцію приємних емоцій теж отримала. "Головна проблема відпочинку в Україні - відсутність сервісу, контраст між очікуванням і реальністю. Хоч у готельній індустрії наразі великої різниці між іноземними закладами та українськими не відчуваю", - зауважила вона. Ще один недолік відпочинку в межах України, за словами Марії, - система транспорту та стан доріг, особливо у віддалених населених пунктах.

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Тіньовий бізнес на заваді розвитку туристичної галузі

Про проблеми, на які вказала Марія, знають і самі представники туристичного бізнесу. У Всеукраїнській асоціації туроператорів вважають, що найбільше стримує розвиток туризму в Україні - це брак належної інфраструктури. "Щоб це змінити потрібно залучати інвестиції. Однак жоден інвестор не прийде в галузь, яка працює в тіні. А в нас більше 90%  суб’єктів туристичної діяльності знаходяться в "тіні", - зауважив президент Асоціації Голубаха.

Голубаха звернув увагу й на велику кількість несертифікованих готелів і підприємців, які продають турпослуги, не маючи туроператорської ліцензії. Про належну якість обслуговування за таких умов навіть говорити не доводиться. А директор тургагенції "Поїхали з нами" Олександр Ковальов звертає увагу ще й на те, що торік багато українських готелів не відповідали карантинним вимогам.

Ті ж готелі, які працюють легально і пропонують відповідний рівень послуг, є вкрай дорогими для українського туриста. "Навіть у період карантину жоден з п’ятизіркових готелів в Україні не опускав ціну нижче 100 доларів. У той же час у Стамбулі п’ятизіркові готелі опускалися до 50 доларів", - каже представник компанії JoinUP! Кириченко.

Не дивно, що з послабленням обмежень багато українців знову радше обирають all inclusive на курортах Туреччини та Єгипту, ніж внутрішні мандрівки, як констатувала голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів. Ще однією перепоною для розвитку туризму в Україні є неефективне управління, додає вона. "Протягом багатьох років галузь розвивалась самостійно без реальної підтримки з боку держави, а законодавча база давно застаріла й не відповідає сучасним реаліям. Ми працюємо над оновленням Закону "Про туризм" і  чекаємо його ухвалення вже найближчим часом",- підсумувала Олеськів.

Незважаючи на всі проблеми, киянин Валентин вирішив активніше їздити по Україні й після відкриття кордонів. "Пандемія вплинула на мої погляди. Звісно, буду їздити в інші країни, однак у нас дуже багато гарних і незвіданих для мене місць. Зокрема, я хочу поїздити селами України", - запевнив Валентин.

 

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Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Чи підштовхнуло це розвиток внутрішнього туризму?  

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