 Європарламент погодив COVID-сертифікати ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Новини

Європарламент погодив COVID-сертифікати ЄС

Європарламент дав "зелене світло" COVID-сертифікатам ЄС, які підтверджуватимуть вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або ж наявність імунітету після одужання від COVID-19.

Сертифікат ЄС на смартфоні на тлі прапору Євросоюзу (символічне фото)

Європарламент погодив запровадження COVID-сертифікатів, які мають сприяти відновленню вільного руху у країнах Євросоюзу та Шенгенської зони. За регламент, який запровадить такі сертифікати для громадян цих країн, на пленарному засіданні у Страсбурзі проголосували 546 євродепутатів, 93 - були проти, ще 51 - утримався. За другий регламент, який поширює дію сертифікатів на громадян третіх країн, що проживають у ЄС та Шенгені, проголосували 553 євродепутати, 91 - висловився проти, ще 46 - утрималися. Результати голосування оголосили вранці середи, 9 червня, повідомляє кореспондент DW.

Тепер ці регламенти ще має остаточно затвердити Рада ЄС. Ковідні сертифікати почнуть діяти в усіх країнах Євросоюзу та Шенгенської зони з 1 липня. При цьому деякі держави вже почали їх видавати.

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Три COVID-сертифікати ЄС

Ці сертифікати підтверджуватимуть вакцинацію проти коронавірусу, негативний тест на COVID-19 або ж наявність імунітету до цієї хвороби. Сертифікати обов'язково видаватимуть тим, хто вакцинувався однією з чотирьох зареєстрованих у Євросоюзі вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. При цьому кожна держава ЄС чи Шенгену матиме змогу видавати сертифікати для вакцин, рекомендованих ВООЗ або ж допущених до використання в окремих країнах об'єднання.

Як негативні визнаватимуться лише ПЛР-тести та тести на антиген. Наявність імунітету можна буде підтвердити лише позитивним ПЛР-тестом. Ковідний сертифікат видаватимуть не раніше ніж через 11 днів після такого позитивного результату тесту, і діятиме він 180 днів.

COVID-сертифікати ЄС будуть безкоштовними. Їх можна буде отримати як у електронній, так і в паперовій формі. Головним їхнім елементом буде QR-код, за допомогою якого перевірятиметься автентичність сертифікату.

Передбачається також визнання сертифікатів, які видаватимуть треті країни, якщо вони відповідають критеріям європейських сертифікатів. Україна веде переговори з Єврокомісією щодо взаємного визнання даних документів.

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