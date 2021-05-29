 Вакцинованим іноземцям при в′їзді в Україну дозволили не здавати COVID-тести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

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Новини

Вакцинованим іноземцям при в'їзді в Україну дозволили не здавати COVID-тести

Іноземці, як в'їжджають в Україну, повинні мати або негативний ПЛР-тест чи тест на антиген, або підтвердження вакцинації.

Кабмін України дещо змінив правила в'їзду для іноземців

Кабмін України дещо змінив правила в'їзду для іноземців

Іноземці при в'їзді на територію України, окрім негативного ПЛР-тесту на коронавірус, можуть надати тест на антиген. Це закріплено постановою Кабінету Міністрів України №583 від 2 червня 2021 року, яка була опублікована у понеділок, 7 червня.

Також іноземцям дозволено під час в'їзду надавати документ, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації від COVID-19 препаратами, внесеними Всесвітньою організацією охорони здоров'я "до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях". Такий документ має бути виданий англійською мовою або з перекладом англійською мовою. Крім цього, уряд дозволив громадянам України, які прибувають з країн "червоної зони", за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту не йти на обов'язкову домашню ізоляцію.

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Як повідомлялося, цією ж постановою український уряд пом'якшив карантинні обмеження, дозволивши, зокрема, проведення масових заходів за умови перебування однієї людини на чотири квадратних метри площі будівлі, території або наповненості залів не більше двох третин місць.

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