 Як у Німеччині видають електронні COVID-сертифікати | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.06.2021

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Європа

Як у Німеччині видають електронні COVID-сертифікати

В аптеках Німеччини тепер можна оформити електронні COVID-сертифікати, які підтверджують вакцинацію від коронавірусу або наявність імунітету після одужання.

Електронний COVID-сертифікат на смартфоні, який тримають у руці

Отримати електронний COVID-сертифікат у Німеччині можна в аптеках або у лікарів-терапевтів. Утім, за твердженням німецької преси, поки що не у всіх лікарів працює база даних щодо щеплених і тих, хто перехворів на коронавірусну інфекцію. Експерти стверджують, що лікарі зможуть видавати електронні сертифікати лише з початку липня поточного року.

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Отримати електронний сертифікат просто

Біля Birken-Apotheke у центрі Кельна зранку вже кілька днів поспіль стоять черги за сертифікатами. Співробітниця аптеки Джессіка Фоґель (Jessika Vogel) розповіла DW, що вже до обіду електронні сертифікати отримали понад 200 осіб. За її словами, процедура оформлення сертифіката проста.

"Щоб його оформити, необхідно пред'явити документ, що підтверджує особу, та паперовий сертифікат про профілактичні щеплення, в якому зареєстровано два щеплення від коронавірусу", - розповідає аптекарка. Сертифікати видають тим, хто прищепився однією з вакцин, зареєстрованих у Євросоюзі. Їх чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. Якщо таких щеплень людина не отримала, але вона має довідку від лікаря про те, що перехворіла на COVID-19, а наявність імунітету підтверджено тестом, то електронний сертифікат також можна отримати.

Так виглядає електронний COVID-сертифікат

Так виглядає електронний COVID-сертифікат

Термін дії сертифікатів різний

За словами аптекарки Фоґель, COVID-сертифікат видається не раніше ніж через 11 діб після позитивного ПЛР-тесту або через 14 днів після отримання другого щеплення. Термін дії сертифіката, виданого на основі результату ПЛР-тесту, становить три місяці від дня його видачі, а сертифікат, який видають після двох щеплень, діє протягом одного року.

COVID-сертифікат видається безкоштовно, а його головним елементом є QR-код, за допомогою якого будуть перевіряти його справжність. COVID-сертифікати почнуть діяти у всіх країнах ЄС і Шенгенської зони з 1 липня. Тоді з таким документом можна буде безперешкодно подорожувати Європою. Однак у деяких країнах, включно з Німеччиною, його почали видавати вже з 14 червня.

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"Усередині країни електронний сертифікат потрібен для того, аби його власники могли без проблем потрапити до магазинів, ресторанів, кінотеатрів, музеїв та інших місць відпочинку й розваг. Разом зі сертифікатом до багатьох німців повертаються старі свободи й нормальне життя, яке було до пандемії", - підкреслює кельнська аптекарка Джессіка Фоґель.

Черга за сертифікатами у кельнській аптеці

Черга за сертифікатами у кельнській аптеці

Паперові сертифікати теж дійсні

При цьому вона зауважує, що поряд з електронним сертифікатами в обігу будуть і паперові. Єдиний мінус останніх - у тому, що через їхній розмір паперові сертифікати незручно класти до портмоне або носити в кишенях. Електронні ж сертифікати зберігаються на смартфонах у спеціальних мобільних додатках.

Процедура оформлення одного електронного сертифіката коштуватиме державі 18 євро, тобто аптеки й терапевти працюють не безкоштовно. Зате власники таких сертифікатів економлять багато грошей: відтепер їм не треба буде робити тести під час подорожей Європою та Німеччиною.

Експерти кажуть, що в електронного сертифіката є проблеми, які стосуються його захисту. Чужий QR-код можна легко відсканувати і видавати за власний, щоправда, на ньому буде зазначено чуже ім'я та прізвище. Тож тим, хто здійснюватиме перевірку сертифікатів, доведеться бути особливо уважними, звіряючи дані електронних сертифікатів із посвідченнями особи. Саме тому фахівці радять зайвий раз не залишати відкритими для інших свої електронні сертифікати.

Обов'язок носити маски в Німеччині поки що не скасовують

На тлі видачі електронних COVID-сертифікатів у Німеччині лунає все більше закликів скасувати обов'язкове носіння масок вакцинованими особами. Однак міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що людям, які отримали щеплення від коронавірусу, доведеться носити маски під час так званого перехідного етапу - з міркувань солідарності. "Носіння масок дратує, але ми говоримо не про роки, ми говоримо про тижні й місяці", - підкреслив міністр в інтерв'ю таблоїду Bild.

Такої ж думки дотримуються й експерти. "Нам все ще потрібні маски, поки близько 55 відсотків населення не буде повністю вакциновано. Лише в цьому випадку ми зможемо відмовитися від носіння масок на вулицях", - пояснює в інтерв'ю ZDF терапевт і лікар-інфекціоніст Томас Ассманн (Thomas Aßmann).

Згідно з прогнозами, до кінця липня 2021 року близько 52 відсотків дорослого населення Німеччини буде вакциновано, проте для досягнення колективного імунітету цієї цифри поки не вистачає. Тим часом деякі експерти припускають, що носіння масок залишиться в силі навіть після пандемії - принаймні у місцях нових спалахів коронавірусної інфекції.

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  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Автор: Андрій Гурков


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Електронний COVID-сертифікат на смартфоні, який тримають у руці

Як у Німеччині видають COVID-сертифікати

У німецьких аптеках тепер можна оформити електронні COVID-сертифікати. Хто може їх отримати?  

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