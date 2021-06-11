Україна починає тестувати цифрові COVID-сертифікати

Україна завершує підготовку до запровадження цифрових сертифікатів вакцинації від COVID-19. Документ цілковито відповідатиме вимогам Європейської Комісії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 30 червня.

Сертифікат можна буде отримати в мобільному додатку та на порталі "Дія", а незабаром - і в сімейного лікаря. Із 1 липня розпочнуть бета-тестування документів, повідомив глава українського уряду.

Після аудиту українського електронного сертифіката Київ планує підписати угоду з Єврокомісією. Угода надасть можливість визнавати українські "ковід-сертифікати" у країнах ЄС і полегшить подорожі для українців.

"Ковід-сертифікати" в ЄС

У ЄС ковідні сертифікати остаточно увійдуть у обіг 1 липня, щоб полегшити сезон відпусток на тлі пандемії, повідомляв кореспондент DW із Брюсселя.Сертифікати бувають трьох видів. Документ підтверджує вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або одужання від COVID-19. Щодо кожної вакцинації, тесту чи одужання видають окремий сертифікат. Свідоцтва безкоштовні для громадян.