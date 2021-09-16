В Україні виявили майже 5800 нових випадків СOVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 16 вересня, зафіксовано 5744 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому одужали 1499 осіб, 101 людина померла, а 1507 пацієнтвів госпіталізовані, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України.

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"За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 629, медпрацівників - 95). Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 507 осіб; летальних випадків - 101; одужали - 1499 осіб", - повідомило МОЗ України у своєму Telegram-каналі. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), Києві (362) та Одеській (347) областях.

Напередодні, 15 вересня, було зафіксовано 4640 нових випадків захворювання на СOVID-19, 14 вересня - 3332 нових захворювань на СOVID-19, 13 вересня - 1205 нових випадків захворювання на СOVID-19. Загалом за весь період пандемії в Україні захворіли понад 2,3 мільйона людей, з них більше 2,2 мільйона одужали, а 54651 померли.

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В Україні повністю вакциновані вже понад 5 мільйонів людей

З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні повністю щеплені вже 5 009 066 людей, повідомила 16 вересня пресслужба МОЗ України. "Повністю імунізовані і отримали дві дози - 5 009 066 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном)", - йдеться в повідомленні. При цьому в міністерстві зазначили, що з початку кампанії вакциновані 6 097 685 осіб.

За минулу добу, 15 вересня, від COVID-19 було вакциновано 118 786 людей. Одну дозу отримали 68 806 осіб, повністю імунізовані - 49 980 осіб. Протягом доби працювали 899 мобільних бригад 2 919 пунктів щеплення, 321 центр вакцинації. "Загалом (за весь час кампанії. - Ред.) проведено 11 106 749 щеплень", - підсумували в пресслужбі МОЗ.

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