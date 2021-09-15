 Україна продовжила дію сертифікату про вакцинацію до 365 днів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2021

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Україна продовжила дію сертифікату про вакцинацію до 365 днів

Уряд України продовжив дію сертифікату про вакцинацію від коронавірусу з 180 до до 365 днів.

Центр вакцинації у Львові

Центр вакцинації у Львові

Україна продовжила дію сертифікату про вакцинацію від коронавірусу зі 180 до 365 днів. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України, передає агенція "Українські Новини" у середу, 15 вересеня.

"Термін дії міжнародного COVID-сертифікату та термін дії внутрішнього COVID-сертифікату - 365 діб від дня введення останньої дози згідно з протоколом вакцинації від COVID-19", - зазначається в постанові.

Раніше COVID-сертифікат був дійсний 180 днів від дня введення останньої дози вакцини від коронавірусу. Термін дії сертифіката в разі одужання від коронавірусу - 180 днів від дати забору матеріалів, які показали позитивний результат тестування на коронавірус.

Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що внутрішній сертифікат про вакцинацію від коронавірусу видаватиметься на рік, а через півроку його необхідно буде оновлювати.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів України опублікував постанову від 13 вересня, якою оновив карантинні правила та запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати (для тих, хто отримали першу та дві дози вакцини від коронавірусу відповідно).

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