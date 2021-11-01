 У США відклали рішення про щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США відклали рішення про щеплення підлітків вакциною Moderna через можливі ризики

Відкладення рішення про щеплення вакциною Moderna підлітків пов'язано з необхідністю додаткового вивчення ризиків виникнення міокардиту після вакцинації.

Вакцина проти коронавірусу Moderna

Вакцина проти коронавірусу Moderna

Управлінню з продовольства і медикаментів США (FDA) знадобиться додатковий час, аби ухвалити рішення щодо запиту компанії Moderna на застосування їхньої вакцини від коронавірусу для підлітків віком 12-17 років. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії у неділю, 31 жовтня.

FDA повідомило Moderna, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року через необхідність оцінки нещодавніх міжнародних досліджень ризиків можливого виникнення міокардиту (запалення серця. - Ред.) як побічного ефекту від вакцинації.

Крім того у компанії зазначили, що зроблять власний огляд нових досліджень щодо підвищеного ризику запалення серця в молодих людей, коли вони стануть доступними. До того ж компанія відкладе подачу запиту на отримання дозволу використання препарату для дітей віком від 6 до 11 років у США.

Читайте також: Щепилися навіть скептики. Як Моршин став рекордсменом з вакцинації

Рідкісні випадки міокардиту

Запалення серця є надзвичайно рідкісним побічним ефектом вакцин від BioNTech/Pfizer та Moderna, який частіше спостерігається у молодих чоловіків. Під час клінічних випробувань важко виявити таку рідкісну проблему, пише AP.

Втім, інфікування COVID-19 значно частіше стає причиною запалення серця, ніж вакцинація від коронавірусу.

Напередодні повідомлялось, що у США схвалили використання третини дорослої дози препарату BioNTech/Pfizer для дітей від 5 років. Крім того цей препарат уже певний час використовується для щеплення підлітків від 12 років у різних країнах світу. У США та Європейському Союзі її допустили до використання в цій віковій групі з травня 2021 року. В Україні щепити підлітків цією вакциною за певних умов рекомендували в липні, а з середини жовтня цього року дозволили вакцинацію всіх дітей з 12 років.

Дивитись відео 05:19

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021)

Реклама

Докладно

Pressefreiheit Symbolbild

Українським журналістам вручать премії Free Media Awards

Серед лауреатів премії Free Media Awards - розслідувачі програми "Схеми" й донецький журналіст Станіслав Асєєв.  

Логотип Газпрому на Всесвітньому нафтовому конгресі у Стамбулі

"Газпром" і Молдова домовилися про постачання газу

Сторони називають умови контракту "взаємовигідними", але деталі угоди поки що не розголошуються.  