Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео)

Ці черв'яки роблять те, що нам здавалося неможливим! Вони розкладають те, що не розкладається, перетравлюють те, що не перетравлюється. Вони їдять пластик! Шматок пінопласту вони перетравили лише за один тиждень. Якби людству вдалося підкорити цю суперсилу, ми могли б раз і назавжди вирішити проблему пластикового сміття на планеті. Дивіться, що з'ясували журналісти DW.