Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео)

Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.
Ці черв'яки роблять те, що нам здавалося неможливим! Вони розкладають те, що не розкладається, перетравлюють те, що не перетравлюється. Вони їдять пластик! Шматок пінопласту вони перетравили лише за один тиждень. Якби людству вдалося підкорити цю суперсилу, ми могли б раз і назавжди вирішити проблему пластикового сміття на планеті. Дивіться, що з'ясували журналісти DW.
Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 відсотків насправді перетворюються на нові вироби. Куди йде решта?
Щороку після повеней на Закарпатті українське сміття стає приводом для міжнародних скандалів: тонни пластику через Тису потрапляють до Європи, забруднюючи там довкілля. DW дізнавалася, що заважає вирішити проблему.
Німеччина має репутацію країни, яка дбає про довкілля. Німці пишаються тим, що використовують відновлювані джерела енергії та сортують сміття. Та чи збігаються факти із "зеленим" іміджем німців? Рейчел Стюарт з'ясувала.