 Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.07.2021

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Політика й суспільство

Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео)

Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.

Борошняні хробаки проти пластикового сміття

Борошняні хробаки проти пластикового сміття

Ці черв'яки роблять те, що нам здавалося неможливим! Вони розкладають те, що не розкладається, перетравлюють те, що не перетравлюється. Вони їдять пластик! Шматок пінопласту вони перетравили лише за один тиждень. Якби людству вдалося підкорити цю суперсилу, ми могли б раз і назавжди вирішити проблему пластикового сміття на планеті. Дивіться, що з'ясували журналісти DW.

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Докладно

Борошняні хробаки проти пластикового сміття

Хробаки проти пластикового сміття (відео)

Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки!  

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