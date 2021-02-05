Паперовий тест на вагітність та інші зірки екодизайну

Уже 10 років поспіль у Німеччині вручається нагорода за найкращий екодизайн Bundespreis Ecodesign. Її можуть отримати як досвідчені компанії, які втілили екологічні ініціативи, так і студенти, які щойно починають працювати над своїми проєктами. Подати заявку на конкурс можна до 21 квітня 2021 року. Які проєкти перемогли торік?

Вирощування забутих сортів овочів

Як урізноманітнити рослини в своєму садку й при цьому допомогти екології? Студентка Вищої школи Тріра Яна Гоффманн (Jana Hoffmann) розробила проєкт, аби привернули увагу до сортів овочів, що зникають. Вона створила яскраві інформативні буклети й упаковки з насінням, які напевно виділятимуться на полицях профільних магазинів. Чули колись про китайські артишоки? Думаєте, лобода - нікчемний бур'ян?

Гоффманн пропонує переосмислити те, що ми купуємо у супермаркетах та їмо, адже багато "забутих" овочів насправді більш витривалі й урожайні. Ця ідея з'явилася у студентки, коли вона дізналася про існування сховища насіння з усього світу на острові Шпіцберген. Гоффманн сподівається, що до 2025 року в нас буде вибір між такими "старими" овочами і сортами, які популярні нині.

Насіння "забутих" сортів овочів

Тест на вагітність з паперу

Щороку в Європі купують понад п'ять мільйонів тестів на вагітність, і всі вони зроблені з пластику. Студентка з Кіля Юе Чжао розробила прототип тестів, зроблених із переробленого паперу. Перед нею стояло непросте завдання - треба було знайти міцний та екологічний матеріал, здатний замінити пластик. Чжао розраховує, що вже через кілька років такі тести вироблятимуться масово і надійдуть у продаж. Але для цього треба вирішити кілька питань: наприклад, придумати вологостійку упаковку і провести кілька випробувань виробу на міцність.

Екологічні маркери та неідеальні тарілки

Багато речей нашого щоденного вжитку зроблені з пластику. Наприклад, канцелярські вироби в офісі. Починаючи від 2008 року, німецька компанія Edding намагається зробити свою продукцію більш екологічною. Один з прикладів - маркер EcoLine, який на 90 відсотків складається з натуральної сировини і перероблених матеріалів. Ці маркери можна відправити компанії та заправити заново - або ж купити для них додаткові стрижні.

Тарілки з ґанджем із Веймара

Проєкт, який переміг у категорії "Концепт" - ще один приклад свідомого підходу до використання речей. Студентка Сюзанн Падух (Susann Paduch) із Веймара вирішила використовувати порцеляну, яка б ніколи не надійшла до продажу через брак. На кожній тарілці вона зробила малюнок із описом ґанджу. Цей посуд уже використовують у місцевому ресторані "LÜCKE".

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Танення льодовиків

Студенти Університету мистецтв Цюриха і Фрібурзького університету привертають увагу до проблеми глобального потепління і танення льодовиків. Приклад вони знайшли у рідній Швейцарії - це Алецький льодовик, найбільший льодовик в Альпах. За допомогою 3D-окулярів можна вирушити у віртуальну подорож на 200 років назад, переміститися у сьогодення, а потім зазирнути у майбутнє - тепле і вже без Алецького льодовика. Ідея виникла під час написання бакалаврської роботи однієї зі студенток Фрібурзького університету. Ноемі Чу використовувала 3D-моделі, які ґрунтуються на точних вимірах і прогнозованих змінах льодовикового ландшафту. Віртуальну екскурсію вже провели у кількох музеях Швейцарії, у інших країнах це стане можливим після локдауну.

Економне освітлення

Найкращою екологічною послугою назвали оренду світлодіодного освітлення від компанії Deutsche Lichtmiete. Вони самі розробляють, виготовляють і дають напрокат лампи з низьким споживанням електроенергії. Фірма допомагає у плануванні проєктів, а також відповідає за ремонт і переробку своїх приладів.

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Хто може отримати приз на найкращий екодизайн Bundespreis Ecodesign? На конкурс приймають розробки, які можна вважати екологічними на всіх етапах виробництва, продажу й утилізації. Журі також враховує, як представлена ідея може змінити звички споживання і яку користь вона може принести довкіллю.

Дивитись відео 01:39 Поділитись Тест на вагітність - без шкоди для довкілля (18.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3o4CH Тест на вагітність - без шкоди для довкілля