 Паперовий тест на вагітність та інші зірки екодизайну | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 07.02.2021

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Вікно в Німеччину

Паперовий тест на вагітність та інші зірки екодизайну

Тести на вагітність з паперу, мандрівки в майбутнє і посуд із вторсировини. Якими ще новинками здивували екодизайнери?

Паперові тести на вагітність

Паперовий тест на вагітність

Уже 10 років поспіль у Німеччині вручається нагорода за найкращий екодизайн Bundespreis Ecodesign. Її можуть отримати як досвідчені компанії, які втілили екологічні ініціативи, так і студенти, які щойно починають працювати над своїми проєктами. Подати заявку на конкурс можна до 21 квітня 2021 року. Які проєкти перемогли торік?

Вирощування забутих сортів овочів

Як урізноманітнити рослини в своєму садку й при цьому допомогти екології? Студентка Вищої школи Тріра Яна Гоффманн (Jana Hoffmann) розробила проєкт, аби привернули увагу до сортів овочів, що зникають. Вона створила яскраві інформативні буклети й упаковки з насінням, які напевно виділятимуться на полицях профільних магазинів. Чули колись про китайські артишоки? Думаєте, лобода - нікчемний бур'ян?

Гоффманн пропонує переосмислити те, що ми купуємо у супермаркетах та їмо, адже багато "забутих" овочів насправді більш витривалі й урожайні. Ця ідея з'явилася у студентки, коли вона дізналася про існування сховища насіння з усього світу на острові Шпіцберген. Гоффманн сподівається, що до 2025 року в нас буде вибір між такими "старими" овочами і сортами, які популярні нині.

Насіння забутих сортів овочів

Насіння "забутих" сортів овочів

Тест на вагітність з паперу

Щороку в Європі купують понад п'ять мільйонів тестів на вагітність, і всі вони зроблені з пластику. Студентка з Кіля Юе Чжао розробила прототип тестів, зроблених із переробленого паперу. Перед нею стояло непросте завдання - треба було знайти міцний та екологічний матеріал, здатний замінити пластик. Чжао розраховує, що вже через кілька років такі тести вироблятимуться масово і надійдуть у продаж. Але для цього треба вирішити кілька питань: наприклад, придумати вологостійку упаковку і провести кілька випробувань виробу на міцність.

Екологічні маркери та неідеальні тарілки

Багато речей нашого щоденного вжитку зроблені з пластику. Наприклад, канцелярські вироби в офісі. Починаючи від 2008 року, німецька компанія Edding намагається зробити свою продукцію більш екологічною. Один з прикладів - маркер EcoLine, який на 90 відсотків складається з натуральної сировини і перероблених матеріалів. Ці маркери можна відправити компанії та заправити заново - або ж купити для них додаткові стрижні.

Тарілки з ґанджем із Веймара

Тарілки з ґанджем із Веймара

Проєкт, який переміг у категорії "Концепт" - ще один приклад свідомого підходу до використання речей. Студентка Сюзанн Падух (Susann Paduch) із Веймара вирішила використовувати порцеляну, яка б ніколи не надійшла до продажу через брак. На кожній тарілці вона зробила малюнок із описом ґанджу. Цей посуд уже використовують у місцевому ресторані "LÜCKE".

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Танення льодовиків

Студенти Університету мистецтв Цюриха і Фрібурзького університету привертають увагу до проблеми глобального потепління і танення льодовиків. Приклад вони знайшли у рідній Швейцарії - це Алецький льодовик, найбільший льодовик в Альпах. За допомогою 3D-окулярів можна вирушити у віртуальну подорож на 200 років назад, переміститися у сьогодення, а потім зазирнути у майбутнє - тепле і вже без Алецького льодовика. Ідея виникла під час написання бакалаврської роботи однієї зі студенток Фрібурзького університету. Ноемі Чу використовувала 3D-моделі, які ґрунтуються на точних вимірах і прогнозованих змінах льодовикового ландшафту. Віртуальну екскурсію вже провели у кількох музеях Швейцарії, у інших країнах це стане можливим після локдауну.

Економне освітлення

Найкращою екологічною послугою назвали оренду світлодіодного освітлення від компанії Deutsche Lichtmiete. Вони самі розробляють, виготовляють і дають напрокат лампи з низьким споживанням електроенергії. Фірма допомагає у плануванні проєктів, а також відповідає за ремонт і переробку своїх приладів.

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Хто може отримати приз на найкращий екодизайн Bundespreis Ecodesign? На конкурс приймають розробки, які можна вважати екологічними на всіх етапах виробництва, продажу й утилізації. Журі також враховує, як представлена ідея може змінити звички споживання і яку користь вона може принести довкіллю.

Дивитись відео 01:39

Тест на вагітність - без шкоди для довкілля

  • Люди катаються на велосипедах у Дрездені

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Стара велосипедна школа

    До недавнього часу класичний старий велосипед вважався беззаперечним варіантом для тих, хто бажає активно провести час на свіжому повітрі. Однак тепер з'явилося чимало електричних альтернатив, які, до того ж, вимагають трохи менше зусиль. Але електровелосипеди і електроскутери не завжди наскільки екологічно безпечні, як багато хто думає, і можуть, до того ж, створити додаткові проблеми.

  • Старший чоловік на велосипеді

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Електрична класика

    Електробайк - це вдосконалений велосипед, який є чи не найвідомішою альтернативою звичайним двоколесним. За допомогою акумулятора їхати можна набагато швидше, до того ж він особливо корисний, якщо треба їхати вгору. Та менш виснажлива їзда має і свої мінуси: на е-байки часто сідають старші люди, які б на нормальному велосипеді на дорогу не виїхали. Це призводить до збільшення кількості аварій.

  • Акумулятор для велосипеда

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Проблема з акумулятором

    Іншим проблемним моментом електробайків є акумулятори. На їхнє виготовлення витрачаються великі обсяги природних ресурсів. Електровелосипеди працюють на літієвих акумуляторах, які можна перезаряджати. Видобуток цього металу затратний та вимагає будівництва великих шахт. Крім того, запаси цього металу в світі обмежені. У 2018 році, за оцінками експертів, у світі лишалося 53,8 тонни літію.

  • Сонячні батареї та вітряк

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Попит на енергію зростає

    Електричні види транспорту не викидають в атмосферу вуглекислого газу (CO2), але акумулятор електровелосипеда потребує постійної підзарядки. Така ж історія і з електроскутерами, електроскейтбордами, моноциклами, гіроскутерами... Простежуєте тенденцію? Попит на електроенергію зростає, але він не весь покривається за рахунок відновлюваних джерел енергії.

  • Гіроскутер

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Багато нових ідей і ще більше акумуляторів

    Оскільки компанії продовжують винаходити нові цікаві електронні девайси для нас, кількість акумуляторів, які потрібно заряджати, ймовірно, надалі зростатиме. На додаток до звичайних вже електробайків є навіть одноколесні електробайки, так звані монобайки. Не ваше? Тоді як щодо гіроскутера, надихнутого культовою фантастичною комедією "Назад в майбутнє-2"?

  • Чоловік на електроскутері

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Скутери "останньої милі"

    Eлектроскутери схожі на самокати, які ви, можливо, пам'ятаєте з дитинства. Однак щоб змусити їх рухатися, непотрібно докладати фізичних зусиль - досить акумулятора. Це робить їх більш екологічними, ніж транспорт на бензині, газі чи дизелі. Але багато людей використовують їх, щоб доїхати з автобусної зупинки чи автомобільної парковки до кінцевого місця призначення.

  • Протиправне задоволення

    Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?

    Протиправне задоволення

    До цього часу пересування на електроскутерах вулицями Німеччини було незаконним. Через їхній маленький "двигун" теоретично потрібен був спеціальний дозвіл (на кшталт техпаспорта на авто), але закон такого документа не передбачав. Від літа 2019 року їздити електроскутерами з максимальною швидкістю до 20 кіломентрів на годину можна, та лише на велодоріжках. У США е-скутери віднедавна теж дозволені.

    Автор: Карла Бляйкер, Вікторія Борисюк


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