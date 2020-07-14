 У Німеччині мають намір зобов′язати кафе пропонувати клієнтам багаторазову упаковку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Новини

У Німеччині мають намір зобов'язати кафе пропонувати клієнтам багаторазову упаковку

Розроблений міністерством довкілля законопроєкт спрямований на імплементацію Німеччиною законодавства ЄС про зменшення кількості сміття.

Deutschland Mehrwegbecher Deutsche Umwelthilfe

Кафе та ресторани в Німеччині з 2022 року мусять пропонувати клієнтам альтернативну упаковку багаторазового використання для товарів навинос. Така норма міститься у розробленому міністерством довкілля законопроєкті про внесення змін до Закону про упаковку, оприлюдненому відомством у п'ятницю, 20 листопада.

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"Треба нарешті припиняти з цим менталітетом - один раз використати і відразу викинути на смітник, - пояснила ініційовані зміни в законодавство міністерка довкілля Свенья Шульце (Svenja Schulze). - Нам потрібні інші пропозиції". Шульце  зазначила, що законопроєкт спрямований на імплементацію Німеччиною законодавства ЄС про зменшення кількості сміття. Ідеться, в першу чергу, про пластикове сміття, більша частина якого формується в Німеччині з упаковочних матеріалів.

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Законопроєктом передбачено, що споживачі під час придбання товарів навинос у ресторанах чи кафе повинні мати можливість обирати між упаковкою одноразового і багаторазового використання. Причому, остання не має бути дорожчою, а також має прийматись кафе чи рестораном назад. Цей обов'язок не поширюватиметься на невеликі підприємства, де працюють не більше трьох співробітників. Вони однак повинні надавати можливість клієнтам забирати їжу чи напої у власних упаковках.

Законопроєкт спрямований для громадського обговорення у федеральні землі та профільні об'єднання.

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