У Німеччині мають намір зобов'язати кафе пропонувати клієнтам багаторазову упаковку

Кафе та ресторани в Німеччині з 2022 року мусять пропонувати клієнтам альтернативну упаковку багаторазового використання для товарів навинос. Така норма міститься у розробленому міністерством довкілля законопроєкті про внесення змін до Закону про упаковку, оприлюдненому відомством у п'ятницю, 20 листопада.

Читайте також: Чому пластикові упаковки від соку не такі безпечні, як на них написано

"Треба нарешті припиняти з цим менталітетом - один раз використати і відразу викинути на смітник, - пояснила ініційовані зміни в законодавство міністерка довкілля Свенья Шульце (Svenja Schulze). - Нам потрібні інші пропозиції". Шульце зазначила, що законопроєкт спрямований на імплементацію Німеччиною законодавства ЄС про зменшення кількості сміття. Ідеться, в першу чергу, про пластикове сміття, більша частина якого формується в Німеччині з упаковочних матеріалів.

Читайте також: У Німеччині люди залишають після себе найбільше пакувального сміття у Європі

Законопроєктом передбачено, що споживачі під час придбання товарів навинос у ресторанах чи кафе повинні мати можливість обирати між упаковкою одноразового і багаторазового використання. Причому, остання не має бути дорожчою, а також має прийматись кафе чи рестораном назад. Цей обов'язок не поширюватиметься на невеликі підприємства, де працюють не більше трьох співробітників. Вони однак повинні надавати можливість клієнтам забирати їжу чи напої у власних упаковках.

Законопроєкт спрямований для громадського обговорення у федеральні землі та профільні об'єднання.