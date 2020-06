Код на експорт. Як компанії з України захоплюють ринок IT у Європі

Нещодавно австрійська преса повідомила про рішення банківської групи Raiffeisen Bank International розформувати у віденській штаб-квартирі команду, яка опікувалася розробкою рішень для цифрового банкінгу, та делегувати це завдання українській компанії Edenlab.

За даними видання Der Standart, для IT-співробітників Raiffeisen у Відні це стало черговою поганою новиною: минулого року банк звільнив близько 70 спеціалістів, розділивши відділ на 30 невеликих команд, які працювали над окремими напрямками у різних галузях інформаційних технологій. Тепер 45 членів однієї з таких команд розробників програмного забезпечення під назвою Digital Banking Europe бояться втратити роботу, адже їхні завдання виконуватимуть колеги в Україні.

Сильна команда та жінка-лідерка

Рішення перенести проєкт в Україну було ухвалене ще наприкінці травня. У поясненні керівництва банку для своїх співробітників, яке цитує Der Standart, зазначається, що для реалізації проєкту було потрібно знайти сильного лідера. І для цієї ролі ідеально пасує засновниця українського стартапу Edenlab - вона має досвід у сферах роздрібної торгівлі та IT. Українська компанія також має сильну команду та працює за гнучкими методами, застосовувати які прагнуть у Raiffeisen. Також співробітництво з Edenlab має дозволити банку зекономити кошти.

Українські програмісти замінять собою цілий відділ у IT-команді Raiffeisen у Відні

Слід зазначити, що Edenlab й справді має досвід реалізації масштабних проєктів. Так, ця компанія розробляла українську цифрову платформу охорони здоров'я eHealth, яка була важливим елементом реформи первинної ланки надання медичних послуг в Україні. Edenlab також взяла участь у розробці сервісу грошових переказів, які дозволяли переказувати гроші просто у одному з найбільш улюблених українцями месенджерів Viber.

Однак австрійське видання звернуло увагу не на досвід компанії, а на те, що з України походить відповідальний за роздрібні банківські послуги член правління Raiffeisen Bank International Андрій Степаненко. Менеджер, що почав свою кар'єру в українській дочці австрійського банку ще у 1998 році, став членом правління наприкінці 2017 року. У Edenlab - у відповідь на прохання DW розповісти про причини їхнього успіху - повідомили, що поки уточнюють спільну публічну позицію щодо співробітництва з австрійським замовником і зможуть надати коментар пізніше.

Українська IT-експансія

Втім, пояснити рішення австрійського банку лише українським походженням одного з його менеджерів досить важко. Raiffeisen - далеко не єдиний європейський банк, який звертається по послуги українських спеціалістів. За словами виконавчого директора асоціації IT Ukraine Костянтина Васюка, Україна вже довгий час є глобальним IT-хабом з якісною конкурентною експертизою для європейського та американського ринків фінансових технологій.

Одним з клієнтів заснованої в Україні компанії Softserve, наприклад, є німецький Deutsche Bank. При цьому у портфоліо підприємства цей контракт навіть не є найбільшим, розповідає DW член ради директорів Softserve Тарас Вервега. Компанія успішно співпрацює з низкою інших західних банків, зокрема американських. А за словами Антоніни Скрипник, очільниці відділу фінансових послуг Softserve, галузь фінансових технологій у компанії виокремили ще чотири роки тому, і на сьогодні це один з пріоритетних напрямків бізнесу на ринку ЄС. "У цілому приріст цього сегмента в SoftServe становить більше 30 відсотків щороку, а частка банків у фінансовому кошику вимірюється десятками мільйонів доларів", - так Скрипник окреслює масштаби роботи у цій галузі.

При цьому це типова ситуація для більшості великих українських софтверних компаній. За словами віцепрезидента компанії N-iX, розробка рішень у сфері фінансів займає 12 відсотків від усього експорту українських IT-послуг, і з кожним роком цей відсоток зростає. N-iX, наприклад, працює на цьому ринку вже більше 10 років.

Не лише банки

Загалом продаж IT послуг є сильною стороною підприємств з України. Так, у 2020 році у рейтинг найкращих постачальників послуг The Global Outsourcing 100 потрапили 13 українських компаній та 8 компаній із офісами в Україні. Йдеться далеко не лише про співробітництво з банками - українська IT-індустрія надає послуги у таких трендових напрямах, як Big Data, телекомунікації та хмарні сервіси, і цими послугами користуються навіть такі технічні гіганти, як американські Cisco та IBM.

Українські IT-компанії надають послуги у трендових галузях: Big Data, телекомунікаціях та хмарних сервісах

За даними Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), клієнтами українських програмістів є більше 100 компаній з рейтингу найбільших світових компаній Fortune 500. При цьому експорт IT-послуг станом на 2019 рік був третім за обсягом і складав 20 відсотків від усього українського експорту послуг, зростаючи щорічно близько на 26 відсотків, зазначають у ЄБА. Лише за 2019 рік Україна, за даними Держстату, експортувала ІТ-послуг на загальну суму у 2,43 мільярда доларів.

Загалом, за даними ЄБА, серед тих закордонних партнерів, з якими співпрацюють українські IT-підприємства, половина замовників - це компанії з США. На Європу припадає 35 відсотків замовлень з-за кордону, а на Канаду - вісім відсотків. Про те, що продаж IT-послуг за кордон є одним з основних джерел доходів у галузі свідчить і той факт, що, згідно з дослідженням компанії N-iX, близько 60 відсотків українських IT-спеціалістів працюють саме в аутсорсингових компаніях.

Освіта та несплачені податки

Однією з причин, яка робить IT-галузь України привабливою для західних замовників, у ЄБА називають рівень освіти українців. Так, згідно з дослідженням компанії N-iX "Ukraine: The Country That Codes" ("Україна: країна, що пише код". - Ред.), 70 відсотків громадян країни мають середню або вищу освіту. Лише у 2017 році українські вищі навчальні заклади випустили 421 тисячу дипломованих фахівців, при цьому 27 тисяч з них отримали освіту у сфері IT. До того ж десятки українських технологічних компаній мають власні освітні програми та академії, аби адаптувати знання випускників до вимог ринку.

Однією з переваг України на ринку IT-послуг є високий загальний рівень освіти українців

Такий симбіоз, за словами Вервеги, надає компаніям в Україні достатню кількість кваліфікованих людських ресурсів. При цьому ці ресурси українські підприємці можуть використовувати гнучко та ефективно, додає член ради директорів Softserve: "Склад команд, які працюють над окремими проєктами може постійно і досить швидко змінюватися". Це дозволяє значно економити кошти та ресурси, розповідає Вервега, за словами якого, західні компанії не можуть дозволити собі подібного через захищеність робітників завдяки трудовому законодавству, що ускладнює звільнення та взяття на роботу спеціалістів.

А за словами експертки Центру економічної стратегії Марії Репко, не останню роль у відносно низькій ціні українських IT-послуг грає податкова оптимізація, коли фактичні співробітники компаній формально працюють як фізичні особи-підприємці. Внаслідок цього, зазначає економістка, спеціалістів не лише легше звільнити, але й український бюджет недоотримує надходження від податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Втім, за словами експертки, для самих програмістів це не є великою проблемою, адже через високу конкуренцію за робочу силу вони легко можуть знайти нову роботу.

Попри відносно низьку у порівнянні з західними колегами ціну власних послуг, IT-компанії вирізняються високою якістю готового продукту, додає Вервега. "Україну вже давно не сприймають як країну, де можна замовити якісь роботи максимально дешево, закривши при цьому очі на низьку якість отриманого результату", - розповідає він.

Все це, разом із схожістю культур, яка сприяє порозумінню і ефективному веденню бізнесу, близькістю часових поясів і відносною територіальною близькістю призводить до того, що європейський ринок фінансових технологій обирає саме українських спеціалістів, підсумовує Васюк.